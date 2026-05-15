Напад на мера Львова: хто облив Садового невідомою рідиною та що кажуть у поліції

Андрій Садовий / © Сайт об'єднання "Самопоміч"

Реклама

Зранку, 15 травня, мера Львова Андрія Садового облили брудною рідиною на площі Ринок. Інцидент трапився, коли мер прямував до роботи.

За даними поліції, львівʼянин 46 років підбіг до міського голови та зненацька облив його. Правоохоронці відкрили провадження за статтею хуліганство. Досудове розслідування триває.

За фактом нападу на мера Львова поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Тривають слідчі дії.

Реклама

Що відомо про нападника

За даними журналіста Віталія Глаголи, нападником виявився раніше судимий за грабежі і наркотики Іван Стебко. Глагола стверджує, що Стебко облив мера Львова водою.

Журналіст також показав фото затриманого.

Чоловік, який облив Садового

Реакція Садового

Згодом Андрій Садовий прокоментував інцидент. Мер стверджує, що унаслідок нападу не постраждав, а сам напад є звичайним хуліганством. Він також попросив не спекулювати на цій темі.

«Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах. Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте», — відреагував на інцидент Андрій Садовий.

Реклама

Новини партнерів