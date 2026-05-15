Чи вплинув гороскоп на призначення Ляшка: міністр відповів на запитання про "ворожіння" Єрмака

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відповів на запитання нардепа Ярослава Железняка щодо впливу гороскопа на його кар’єру. Нардеп послався на озвучену в суді інформацію про те, що ексголова Офісу президента Андрій Єрмак нібито надсилав дані Ляшка ворожці перед його призначенням.

Запитання і відповідь прозвучали під час години запитань до уряду у Верховній Раді 15 травня.

За словами Железняка, під час судового процесу щодо Єрмака з’явилися дані, що перед призначенням Ляшка очільником МОЗ його ім’я та дата народження були нібито передані ворожці «Вероніці Феншуй».

«Скажіть, будь ласка, після цього результату ворожіння чи магічного заключення, чи повідомляв вам Андрій Єрмак ці результати, чи просив пройти якісь ритуали, можливо, якісь магічні обряди? І відповідно, чи було вам відомо взагалі, що таким чином було обрано вашу кандидатуру?» — поцікавився народний обранець.

У відповідь Ляшко нагадав про свій професійний шлях у системі охорони здоров’я. Він сказав, що розпочав роботу в МОЗ у грудні 2019 року, коли обійняв посаду заступника міністра. За словами Ляшка, вже у лютому, під час евакуації українців з Уханя до Санжар, його призначили головним державним санітарним лікарем та доручили координувати боротьбу з епідемією, яка згодом переросла у пандемію COVID-19.

Також міністр нагадав, що його кандидатуру підтримав парламент.

«У травні 2021 року, 20 травня, в цій залі я виступав перед вами, зачитував програму дій і 262 голосами ви призначили мене міністром охорони здоров’я. Не хтось — ви призначили мене міністром охорони здоров’я«, — акцентував Ляшко.

Наприкінці він жартома прокоментував і згадки про астрологію.

«Далі, якщо по знаках цих, то питання в тому, що інформація, яка крутиться в засобах масової інформації, — спотворена. Тому що я — Телець. В мене день народження 24 квітня і я буду робити все можливе для того, щоб і наша країна, і система охорони здоров’я розвивалась. А питання отих маніпуляцій я прошу залишити за межами парламентських залів», — відповів міністр.

Що відомо про ситуацію з Єрмаком та «Веронікою Феншуй Офіс»?

Напередодні під час судового засідання сторона обвинувачення оголосила листування Єрмака, які свідчать, що він міг узгоджувати призначення топпосадовців (очільника уряду, міністра охорони здоров’я та заступника голови ОП Олега Татарова) з ворожкою, підписаною як «Вероніка Феншуй Офіс». За версією слідства, кандидатури обговорювалися з урахуванням їхніх дат народження.

Журналісти встановили, що під контактом «Вероніка Феншуй Офіс» ховається киянка Вероніка Анікієвич (Даниленко). Вона називає себе консультанткою з астрології, веде тематичний телеграм-канал і від 2024 року зареєстрована як ФОП. Від коментарів журналістам жінка відмовилася, хоча в соцмережах активно підтримувала Єрмака, критикувала НАБУ, САП та медіа Томаша Фіали, називаючи справу проти ексголови ОП «спецоперацією трампо-путіна».

Сам Єрмак у суді заперечив консультації з будь-якими особами щодо кадрових призначень, наголосивши, що процедура обрання високопосадовців виключає приватні поради, а сам він завжди діяв винятково в офіційній площині. Щодо Анікієвич ексголова ОП зауважив, що має кількох знайомих Веронік, але це прізвище йому лише «щось знайоме» і точно не стосується його колишніх обов’язків. Також Єрмак категорично відкинув звинувачення у зверненні до окультних чи езотеричних практик, запевнивши, що ніколи не спілкувався з ворожками й не мав ляльок вуду.

