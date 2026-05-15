Атака дронів на РФ

У відповідь на масовані удари РФ по українських містах Сили оборони України визначають цілі для далекобійних ударів по території держави-агресорки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після наради з керівниками ГШ ЗСУ, ГУР МО, СЗРУ та СБУ у п’ятницю, 15 травня.

«Визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та удари проти наших міст і сіл. Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей», — наголосив він.

За словами Зеленського, цілями для ударів будуть об’єкти нафтової промисловості, завдяки якій Кремль отримує прибутки для своєї війни в Україні, підприємства ВПК держави-агресорки та конкретні воєнні злочинці.

«Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців», — зазначив український президент.

Зеленський висловив вдячність українським воїнам та всім залученим структурам «за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій».

«Це те, що відчутно», — додав він.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили тривалу комбіновану далекобійну атаку, випустивши по Україні 1,4 тисячі дронів.

Раніше українські військові повідомили про успішне ураження одразу кількох об’єктів паливної інфраструктури Росії. На підприємствах, які забезпечують армію РФ, зафіксовано пожежі. Зокрема, в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження інфраструктури газопереробного заводу «Астраханський».

У ніч проти 15 травня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали масованого удару по 23 військових об’єктах Росії та на окупованих територіях. Серед знищених цілей — унікальний літак-амфібія Бе-200 у Єйську та чергові комплекси ППО. Також підрозділи глибинного ураження успішно атакували Рязанський НПЗ.

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що Україна має давати жорстку відсіч на російський терор, завдаючи ударів не лише по військових об’єктах, а й по політичних центрах та особистих резиденціях російського диктатора. Законною ціллю для українських дронів є як сама Москва, так і Валдай, де ховається Володимир Путін.

Тим часом російські військові почали масово встановлювати антидронові сітки-«мангали» на стратегічні атомні підводні човни проєкту «Борей» на Камчатці. Супутникові знімки зафіксували панічні спроби захистити носії ядерних ракет Р-30 «Булава» на відстані 7200 км від України.

