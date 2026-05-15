Масований удар по тилах Росії: СБС знищили літак-амфібію, гелікоптер, уразили судно та інші «жирні» цілі

Сили безпілотних систем ЗСУ у ніч на 15 травня завдали масованого удару по 23 військових об’єктах Росії та на окупованих територіях. Серед знищених цілей — унікальний літак-амфібія Бе-200 у Єйську та чергові комплекси ППО. Також підрозділи глибинного ураження успішно атакували Рязанський НПЗ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».

Підрозділи Сил безпілотних систем завдали 55 вогневих ударів по 23 військових цілях та об’єктах у глибокому тилу російських військ. Ураження зафіксували в районах Таганрога, Єйська, на тимчасово окупованій території Криму, а також у Донецькій, Запорізькій і Луганській областях, зокрема у Бердянську, Мелітополі та інших населених пунктах.

Серед уражених цілей:

літак-амфібія Бе-200 у населеному пункті Морской, Російська Федерація (1 окремий центр Сил безпілотних систем);

гвинтокрил Ка-27 у населеному пункті Морской, Російська Федерація (1 окремий центр Сил безпілотних систем);

зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у населеному пункті Гончарово Луганської області (427 окрема бригада Сил безпілотних систем «Рарог»);

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» у населеному пункті Хуторок, Крим (1 окремий центр Сил безпілотних систем);

корабель-суховантаж із боєкомплектом у Бердянську Запорізької області (1 окремий центр Сил безпілотних систем);

навчальний центр та транспортно-перевантажувальна дільниця противника у населеному пункті Райгородка Луганської області (414 окрема бригада Сил безпілотних систем «Птахи Мадяра» та 20 окрема бригада Сил безпілотних систем «К-2»)

Знищені комплекси стали 16-м та 17-м елементами протиповітряної оборони противника, які підрозділи Сил безпілотних систем ліквідували у період від 1 до 15 травня.

Загалом у межах кампанії «ППО-пад» від грудня до травня СБС уже знищили 153 одиниці ворожої протиповітряної оборони:

108 зенітних ракетних комплексів,

39 радіолокаційних комплексів.

6 комплексів радіоелектронної боротьби.

Операції проводилися за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Окремо масованого удару завдали по Рязанському нафтопереробному заводу спільно з підрозділами глибинного ураження Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та іншими силами.

