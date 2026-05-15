Світ
356
У Рязані російська ППО вдарила по багатоповерхівці (фото, відео)

Російський «Панцирь» атакував житловий будинок у Рязані під час спроби захистити НПЗ.

Ірина Лаб'як
Пошкоджений ударом будинок у Рязані

Сили оборони України атакували Рязанський НПЗ у Росії. Під час відбиття нальоту російська ППО влучила у житлову багатоповерхівку, що призвело до жертв серед цивільних.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

«Сили оборони атакували Рязанський НПЗ. У місті прокинувся вулкан та настала ніч. При цьому російська ППО вдарила по багатоповерхівці, є неживі росіяни», — йдеться у дописі Стерненка.

Він зауважив, що рязанський нафтопереробний завод вважається одним із головних постачальників пального для московського регіону. Саме звідти надходить значна частина бензину та авіаційного гасу для заправок і аеропортів столиці РФ.

Також радник міністра опублікував кадри моменту удару російської ППО, ймовірно ЗРК «Панцирь», по житловому будинку в Рязані.

Нагадаємо, у ніч проти 15 травня дрони атакували низку регіонів РФ, зокрема Рязанський НПЗ, де після серії потужних вибухів спалахнула масштабна пожежа. Губернатор області підтвердив наліт, заявивши про пошкодження житлових будинків та промислового об’єкта, хоча офіційно назву заводу не уточнили. Крім Рязані, вибухи також лунали у Брянську, Таганрозі та поблизу військового аеродрому в Єйську.

