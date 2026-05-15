В Рязани российская ПВО ударила по многоэтажке (фото, видео)
Российский «Панцирь» атаковал жилой дом в Рязани при попытке защитить НПЗ.
Силы обороны Украины атаковали Рязанский НПЗ в России. Во время отражения налета российская ПВО попала в жилую многоэтажку, что привело к жертвам среди гражданских.
Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
«Силы обороны атаковали Рязанский НПЗ. В городе проснулся вулкан и наступила ночь. При этом российская ПВО ударила по многоэтажке, есть неживые россияне», — говорится в заметке Стерненко.
Он отметил, что рязанский нефтеперерабатывающий завод считается одним из главных поставщиков топлива для московского региона. Именно оттуда поступает значительная часть бензина и авиационного керосина для заправок и аэропортов столицы РФ.
Также советник министра опубликовал кадры момента удара российской ПВО, вероятно ЗРК «Панцирь», по жилому дому в Рязани.
Напомним, в ночь на 15 мая дроны атаковали ряд регионов РФ, в частности Рязанский НПЗ, где после серии мощных взрывов вспыхнул масштабный пожар. Губернатор области подтвердил налет, заявив о повреждении жилых домов и промышленного объекта, хотя официально название завода не уточнили. Кроме Рязани, взрывы также раздавались в Брянске, Таганроге и вблизи военного аэродрома в Ейске.