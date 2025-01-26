"Вторая серия": дроны вероятно попали в НПЗ в Рязани

В ночь на 25 января 2025 года неизвестные совершили ночную атаку на Рязанскую область.

Целью нацистов снова стал местный нефтезавод, которым буквально на днях они уже пытались нанести удары.

По предварительным данным, в атаке на Рязань участвовало несколько десятков БПЛА

С часу ночи прозвучала серия взрывов. Рязанцы сообщили о взрывах в небе, похожих на работу систем ПВО. Также говорят, что было слышно около 15 громких звуков. Были видны яркие вспышки в районе поселка Дядьково. Жители города слышали характерный звук БПЛА в небе.

В некоторых районах сработал сигнал воздушной угрозы. Официальная информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

"Пулеметы работают, что-то горит", — говорят жители Рязани и шутят, что это "вторая серия" атаки на НПЗ.

После взрывов в районе Рязанского НПЗ начался пожар, зарево от которого хорошо видно за многие километры.

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Ранее россияне заявляли в социальных сетях, что неизвестные беспилотники пытаются атаковать Саратов и Энгельс.

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