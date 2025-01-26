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Враг оккупировал Времовку – Deep State

Враг оккупировал Времовку – Deep State

оккупанты стремятся продвинуться вперед. / Фото: Associated Press

Россияне пытаются продвинуться вперед.

Обновлена карта боевых действий на фронте.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг оккупировал Времовку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Торецке, Котлино, у Надеевки, Петропавловки и Котлиного. Уточнено возле Славянки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 18:00 24 января. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ГАЛУШКИНА В СУДЕ! СИТУАЦИЯ В СЕРЕБРЯНСКОМ ЛЕСУ!

Напомним, по данным ISW, российские войска продвинулись на фронте вблизи Торецкая и Покровска Донецкой области.

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