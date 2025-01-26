Враг оккупировал Времовку – Deep State

Россияне пытаются продвинуться вперед.
Обновлена карта боевых действий на фронте.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Враг оккупировал Времовку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Торецке, Котлино, у Надеевки, Петропавловки и Котлиного. Уточнено возле Славянки.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 18:00 24 января. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ГАЛУШКИНА В СУДЕ! СИТУАЦИЯ В СЕРЕБРЯНСКОМ ЛЕСУ!
Напомним, по данным ISW, российские войска продвинулись на фронте вблизи Торецкая и Покровска Донецкой области.
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