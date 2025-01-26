Ворог окупував Времівку - Deep State

Оновлено мапа бойових дій на фронті.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Ворог окупував Времівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного. Уточнено біля Слов'янки.

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Нагадаємо, за даними ISW, російські війська просунулися на фронті поблизу Торецька та Покровська Донецької області.

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