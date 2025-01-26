Безпілотники атакували Рязань: вкотре метою є НПЗ

У Рязані жителі скаржаться на гучні звуки. Місцеві телеграм-канали пишуть, що безпілотники намагаються атакувати нафтопереробний завод

Офіційної інформації наразі немає.

Також рязанці повідомляють ще про кілька вибухів у небі над містом.

У соцмережах поширюється інформації, що нібито попередньо ворог намагається атакувати місцевий нафтозавод дронами літакового типу "Лютий".

Мовляв, "ЗСУ вже неодноразово використовували такі безпілотники для нальотів на російські міста. Дальність польоту таких БПЛА становить до 1000 кілометрів, кожен дрон може нести на собі до 50 кілограмів вибухівки".

Водночас на нафтобазі в Рязані, атакованій БПЛА, пожежа спалахнула з новою силою.

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До слова, раніше росіяни заявляли у соціальних мережах, що невідомі безпілотники намагаються атакувати Саратов та Енгельс.

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