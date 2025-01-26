Беспилотники атаковали Рязань: очередной целью является НПЗ

У Рязани жители жалуются на громкие звуки. Местные телеграмм-каналы пишут, что беспилотники пытаются атаковать нефтеперерабатывающий завод

Официальной информации пока нет.

Также рязанцы сообщают еще несколько взрывов в небе над городом.

В соцсетях распространяется информация, что якобы предварительно враг пытается атаковать местный нефтезавод дронами самолетного типа "Лютый".

Мол, "ВСУ уже не раз использовали такие беспилотники для налетов на российские города. Дальность полета таких БПЛА составляет до 1000 километров, каждый дрон может нести на себе до 50 килограммов взрывчатки".

В то же время на нефтебазе в Рязани, атакованной БПЛА, пожар вспыхнул с новой силой.

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Ранее россияне заявляли в социальных сетях, что неизвестные беспилотники пытаются атаковать Саратов и Энгельс.

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