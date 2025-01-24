Неизвестные беспилотники пытаются атаковать Саратов и Энгельс — соцсети

Неизвестные дроны пытаются атаковать Саратов и Энгельса.

Об этом говорится в соцсетях.

Как рассказали местные жители, в Энгельсе было слышно уже по меньшей мере 4 взрыва, в том числе в районе местной нефтебазы. В нескольких районах Саратова звучит сирена тревоги и оповещения об угрозе атаки БПЛА. Ранее местный губернатор сообщил, что в регионе работают системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность.

Ранее ВСУ атаковали промышленный объект в Энгельсе с помощью БПЛА 10 дней назад – в ночь на 14 января.

Напомним, что по сообщениям российских пабликов, в Брянске целью снова завод "Кремний".

В Энгельсе дроны нацелены на аэродром стратегической авиации "Энгельс-2", все дислоцирующиеся борта ТУ-95 подняты в воздух.

Также объявлена угроза атаки беспилотников и в Татарстане.

Также в ночь на 24 января 2025 атаки подверглись почти все приграничные регионы России, а также соседние с Рязанской Тульская и Московская области.

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