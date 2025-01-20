В Казани дроны атаковали ряд военных объектов – ЦПД (видео)

В Казани расположены несколько важных авиационных предприятий, играющих ключевую роль в российском ВПК.

В российской Казани неизвестные беспилотники атаковали военные объекты в ночь на 20 января. В городе расположены авиапредприятия и пороховой завод.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Коваленко отметил, что в Казани расположены несколько важных авиационных предприятий, играющих ключевую роль в военно-промышленном комплексе России. В их числе авиационный завод имени С.С. П. Горбунова. Это предприятие занимается производством, модернизацией и ремонтом стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160. Завод активно расширяется, в частности, для обслуживания этих самолетов.

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Еще одно важное предприятие – Казанский вертолетный завод. Он специализируется на производстве вертолетов для военных и гражданских нужд.

В Казани также работает государственный казенный пороховой завод. Он производит порох и взрывчатые вещества для авиационных боеприпасов и ракет, таких как "Калибр" и "Искандер".

Руководитель ЦПД отметил, что это "не первые атаки, но прикрыть небо россии становится все труднее".

В Казани беспилотники атаковали ряд военных объектов

Напомним, в ночь на 20 января жители Казани сообщали о звуках взрывов над городом.

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