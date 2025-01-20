В Казанской области России раздались взрывы – очевидцы

У россиян продолжается неспокойная ночь.
Жители Казани сообщают о звуках взрывов над городом.
Об этом информируют очевидцы.
Предварительно идет атака беспилотников и работает система ПВО.
Официальной информации пока нет.
Напомним, что ранее был атакован арсенал 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.
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