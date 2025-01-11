Взрывная ночь в России: ряд городов атаковали неизвестные дроны

Российская ПВО пытается отразить атаку.
Неизвестные дроны атакуют Новороссийск с воздуха, в городе работает ПВО.
Об этом сообщают очевидцы.
Россияне пытаются отразить атаку дронами над Таманью и портом Кавказ.
О беспилотниках сообщают жители Воронежской, Курской, Саратовской, Липецкой области.
По словам жителей Новороссийска, — слышны взрывы. А в Анапе была запущена система оповещения в связи с работой ПВО.
В Новороссийске после попадания дрона в порту начался сильный пожар.
Напомним, в воскресенье, 5 января, подразделения украинской армии неожиданно перешли в контрнаступление в Курской области РФ, где с августа 2024 года идет специальная операция Сил обороны Украины.
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