Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители

В ночь на 11 января 2025 года временно оккупированный Крымский полуостров атаковали неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает мониторинговый паблик "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев.

В частности, сообщается, что Керченский мост был закрыт для проезда, местные жители сообщают о беспилотниках.

В военных частях Севастополя был включен сигнал тревоги.

Над Ленинским районом Севастополя пролетел вертолет.

С аэродрома Бельбек подняли в воздух истребители.

Над Джанкоем и Джанкойским районом летают БПЛА.

В Джанкое стреляет российское ПВО, пытающееся отразить атаку неизвестных дронов.

Громкий взрыв прогремел в Керчи, возможно, это работа российской ПВО.

Также читайте Украина заставила россиян отказаться от ремонта военных кораблей в Крыму

Напомним, мазут из двух затонувших российских танкеров вызвал экологическую катастрофу в Черном море. Сначала нефтепродукты достигли побережья Кубани, а теперь – и оккупированного Крыма. Эксперты бьют тревогу

Читайте также: