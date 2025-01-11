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Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители

Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители

В Крыму неспокойно/Фото: "Желтая лента"

На полуострове – тревога.

В ночь на 11 января 2025 года временно оккупированный Крымский полуостров атаковали неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает мониторинговый паблик "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев.

В частности, сообщается, что Керченский мост был закрыт для проезда, местные жители сообщают о беспилотниках.

  • В военных частях Севастополя был включен сигнал тревоги.
  • Над Ленинским районом Севастополя пролетел вертолет.
  • С аэродрома Бельбек подняли в воздух истребители.
  • Над Джанкоем и Джанкойским районом летают БПЛА.
  • В Джанкое стреляет российское ПВО, пытающееся отразить атаку неизвестных дронов.
  • Громкий взрыв прогремел в Керчи, возможно, это работа российской ПВО.

Напомним, мазут из двух затонувших российских танкеров вызвал экологическую катастрофу в Черном море. Сначала нефтепродукты достигли побережья Кубани, а теперь – и оккупированного Крыма. Эксперты бьют тревогу

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