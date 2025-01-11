Крым оказался под атакой беспилотников, в воздух взлетели российские истребители

На полуострове – тревога.
В ночь на 11 января 2025 года временно оккупированный Крымский полуостров атаковали неизвестные беспилотники.
Об этом сообщает мониторинговый паблик "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев.
В частности, сообщается, что Керченский мост был закрыт для проезда, местные жители сообщают о беспилотниках.
- В военных частях Севастополя был включен сигнал тревоги.
- Над Ленинским районом Севастополя пролетел вертолет.
- С аэродрома Бельбек подняли в воздух истребители.
- Над Джанкоем и Джанкойским районом летают БПЛА.
- В Джанкое стреляет российское ПВО, пытающееся отразить атаку неизвестных дронов.
- Громкий взрыв прогремел в Керчи, возможно, это работа российской ПВО.
Напомним, мазут из двух затонувших российских танкеров вызвал экологическую катастрофу в Черном море. Сначала нефтепродукты достигли побережья Кубани, а теперь – и оккупированного Крыма. Эксперты бьют тревогу
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