Сможет ли Украина вернуть Крым и Донбасс: военный эксперт назвал условия и сценарий действий

Владислав Селезнев также привел пример страны, которая смогла в рамках двух освободительных военных операций отвоевать территории, которые несколько десятилетий подряд находились под оккупацией.

Украина должна совершенствовать военные навыки личного состава и оборонную промышленность, чтобы через некоторое время вернуть Крым и Донбасс.

Об этом сказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Киев 24".

Украина должна ориентироваться на опыт Азербайджана, который приумножил собственные военные мощности и спустя почти десятилетия смог вернуть ранее оккупированные территории. По такому сценарию следует действовать и Украине.

"Фактор ресурсов является определяющим. Имеем ли мы сейчас реальную возможность атаковать российские силы и средства, например, на юге Херсонской области, чтобы перейти 80 км и двинуться дальше, освобождая наш Крым от вражеского присутствия?.. К большому сожалению, нет. Мы помним наше контрнаступление летом 2023 года, с какими проблемами мы тогда столкнулись..." — сказал Селезнев.

Поэтому, по его мнению, Украине следует ориентироваться на опыт азербайджанских друзей и партнеров, которые в течение многих лет трансформировали свою армию, усиливали оборонную промышленность для того, чтобы в рамках двух освободительных военных операций отвоевать территории, которые несколько десятилетий подряд были под оккупацией.

Напомним, ранее речь шла о том, что Азербайджан может помочь в мирных переговорах РФ и Украины. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на международном форуме в Италии.

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