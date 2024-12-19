В серой дубленке, рваных джинсах и с сумкой Chanel: Лили-Роуз Депп под прицелами папарацци

25-летняя дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа в повседневном образе вышла в свет.
Лили-Роуз Депп попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Девушка появилась там в обыденном образе.
На ней была серая дубленка, полосатая водолазка и голубые рваные джинсы. Аутфит она дополнила черными кожаными лоферами и стильной стеганной коричневой сумочкой с молочной вставкой Chanel.
У Депп были распущены волосы, легкий макияж с подчеркнутыми коричневым карандашом губами и золотое кольцо на руке.
Напомним, Лили-Роуз Депп пришла на развлекательное вечернее шоу Джимми Фэллона в стильном луке из весенней коллекции прет-а-порте Chanel 2025.
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