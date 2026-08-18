- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 713
- Время на прочтение
- 3 мин
Бывшие колонии Москвы больше не спрашивают разрешения Путина: как Россия теряет влияние в регионе
Страны Центральной Азии и Южного Кавказа все реже оглядываются на Кремль и выстраивают собственные политические, экономические и связки без участия России.
Страны Центральной Азии и Южного Кавказа все активнее проводят внешнюю политику без учета позиции Москвы. Казахстан углубляет сотрудничество с США, Армения двигается в сторону ЕС, а Азербайджан открыто критикует Россию и поддерживает Украину.
Об этом говорится в материале Newsweek.
Еще в течение трех десятилетий после распада СССР правительства региона в значительной степени ориентировались на то, что разрешит Москва. Теперь эта модель рушится.
Одной из причин стала война против Украины, поглотившей военные и экономические ресурсы России. В то же время Москва годами строила влияние преимущественно на принуждении — из-за замороженных конфликтов, торговых ограничений, контроля над маршрутами и угрозы военного вмешательства.
Казахстан все меньше оглядывается на Кремль
Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев прямо заявлял Путину, что его страна не признает Абхазию, Южную Осетию, а также оккупированные территории Донецкой и Луганской областей как отдельные государства.
В июле он также заявил, что войну следует остановить.
Параллельно Казахстан расширяет сотрудничество с США — от контрактов с Boeing до технологического партнерства и поставки критически важных полезных ископаемых.
Армения отвергла давление Москвы
В Армении Кремль, по приведенным данным, пытался ослабить позиции премьера Никола Пашиняна в преддверии выборов.
Путин также потребовал от него определиться между Евразийским экономическим союзом и ЕС. Пашинян ультиматум отверг, а затем победил на выборах.
В то же время, Армения закрепила курс на членство в Евросоюзе и все больше дистанцируется от российских военно-политических механизмов.
Москва также теряет один из своих ключевых рычагов в регионе – конфликт между Арменией и Азербайджаном. США более активно участвуют в мирном процессе, который ранее в значительной степени контролировала Россия.
Азербайджан более открыто спорит с Россией
После того, как российская ПВО, по версии Баку, сбила азербайджанский пассажирский самолет в 2024 году, президент Ильхам Алиев требовал от Москвы публично признать ответственность.
Азербайджан также продолжил помогать Украине, в том числе передал 40 тонн железнодорожного оборудования. Алиев призвал Киев "никогда не мириться с оккупацией" своих территорий.
В Баку также проводилась конференция, посвященная российской колониальной политике, с участием представителей черкесских, саха- и бурятских организаций.
Регион ищет пути в обход России
Казахстан, Азербайджан и Узбекистан параллельно развивают совместные энергетические и транспортные проекты без Москвы.
В частности, Казахстан увеличивает экспорт нефти через трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, позволяющий выходить на мировые рынки в обход России.
В то же время, регион не становится полностью антироссийским: его страны продолжают торговать с Москвой и поддерживать дипломатические контакты.
Однако главное изменение состоит в том, что они все меньше готовы воспринимать Россию как государство, определяющее их внешнюю политику.
Ранее сообщалось, что Россия все больше теряет авторитет среди государств, с которыми пытается сохранять или расширять сотрудничество. В последнее время дипломатическое недовольство действиями Москвы выразили Индия, Азербайджан и Ботсвана.