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Шашлык из сочной скумбрии с аджикой: рецепт для мангала
Скумбрия прекрасно подходит для приготовления на гриле, ведь её жирное мясо не требует сложного маринада. Наоборот, достаточно нескольких ярких ингредиентов, и рыба приобретает тот самый вкус, ради которого хочется ещё раз разжечь огонь.
Этим летом главным блюдом на гриле станет скумбрия. Фудблогер Александр Кубицкий рассказал, как замариновать жирную рыбу с абхазской аджикой, лимоном и специями, чтобы она получилась сочной, ароматной и с аппетитной корочкой.
Ингредиенты
крупная скумбрия — 2 шт.
абхазская аджика — 2 ст. л.
растительное масло — 2 ст. л
сок — ½ лимона
чёрный перец
кориандр
душистый перец
горчичные семена
копченая паприка — щепотка
Приготовление
Нарежьте скумбрию крупными кусками.
Добавьте аджику, растительное масло, лимонный сок и свежемолотые специи.
Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл рыбу.
Оставьте примерно на 60 минут — этого времени достаточно, чтобы скумбрия впитала аромат специй, но не потеряла свою сочность.
После маринования нанизайте куски рыбы на шампуры и отправляйте на мангал.
Главный секрет — не торопиться и не разжигать слишком сильный огонь. Жарьте скумбрию на минимальном огне и периодически переворачивайте шампуры.
Рыба готовится довольно быстро, поэтому важно следить за ней, чтобы не пересушить. Как только мясо будет готово, снимите скумбрию с огня.
Летний салат
Ингредиенты
помидоры
огурцы
болгарский перец
синий лук
любимая зелень
французская горчица
соевый соус
Приготовление
Нарежьте помидоры, огурец, болгарский перец и синий лук.
Добавьте много свежей зелени.
В качестве заправки автор рецепта предлагает использовать французскую горчицу и соевый соус.
Салат получается хрустящим, свежим и прекрасно уравновешивает насыщенный вкус горячей скумбрии.
Подача
Выложите на деревянную дощечку кружочки лимона, сверху разместите готовый шашлык из скумбрии, а рядом — летний салат.
Перед самой подачей добавьте ещё немного свежего лимонного сока.
Шашлык из скумбрии — отличная альтернатива привычному мясу на мангале. Он быстро готовится, не требует сложного маринада, а сочетание аджики, лимона и копченой паприки придает блюду яркий и по-летнему щедрый вкус.