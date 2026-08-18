Шашлык из сочной скумбрии с аджикой: рецепт для мангала

Шашлык из скумбрии с аджикой tiktok.com/@kubfood

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Этим летом главным блюдом на гриле станет скумбрия. Фудблогер Александр Кубицкий рассказал, как замариновать жирную рыбу с абхазской аджикой, лимоном и специями, чтобы она получилась сочной, ароматной и с аппетитной корочкой.

Ингредиенты

крупная скумбрия — 2 шт.

абхазская аджика — 2 ст. л.

растительное масло — 2 ст. л

сок — ½ лимона

чёрный перец

кориандр

душистый перец

горчичные семена

копченая паприка — щепотка

Приготовление

Нарежьте скумбрию крупными кусками. Добавьте аджику, растительное масло, лимонный сок и свежемолотые специи. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл рыбу. Оставьте примерно на 60 минут — этого времени достаточно, чтобы скумбрия впитала аромат специй, но не потеряла свою сочность. После маринования нанизайте куски рыбы на шампуры и отправляйте на мангал. Главный секрет — не торопиться и не разжигать слишком сильный огонь. Жарьте скумбрию на минимальном огне и периодически переворачивайте шампуры.

Рыба готовится довольно быстро, поэтому важно следить за ней, чтобы не пересушить. Как только мясо будет готово, снимите скумбрию с огня.

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Летний салат

Ингредиенты

помидоры

огурцы

болгарский перец

синий лук

любимая зелень

французская горчица

соевый соус

Приготовление

Нарежьте помидоры, огурец, болгарский перец и синий лук. Добавьте много свежей зелени. В качестве заправки автор рецепта предлагает использовать французскую горчицу и соевый соус.

Салат получается хрустящим, свежим и прекрасно уравновешивает насыщенный вкус горячей скумбрии.

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Подача

Выложите на деревянную дощечку кружочки лимона, сверху разместите готовый шашлык из скумбрии, а рядом — летний салат.

Перед самой подачей добавьте ещё немного свежего лимонного сока.

Шашлык из скумбрии — отличная альтернатива привычному мясу на мангале. Он быстро готовится, не требует сложного маринада, а сочетание аджики, лимона и копченой паприки придает блюду яркий и по-летнему щедрый вкус.

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