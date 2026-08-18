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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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119
Время на прочтение
2 мин

Шашлык из сочной скумбрии с аджикой: рецепт для мангала

Скумбрия прекрасно подходит для приготовления на гриле, ведь её жирное мясо не требует сложного маринада. Наоборот, достаточно нескольких ярких ингредиентов, и рыба приобретает тот самый вкус, ради которого хочется ещё раз разжечь огонь.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Шашлык из скумбрии с аджикой tiktok.com/@kubfood

Шашлык из скумбрии с аджикой tiktok.com/@kubfood

Этим летом главным блюдом на гриле станет скумбрия. Фудблогер Александр Кубицкий рассказал, как замариновать жирную рыбу с абхазской аджикой, лимоном и специями, чтобы она получилась сочной, ароматной и с аппетитной корочкой.

Ингредиенты

  • крупная скумбрия — 2 шт.

  • абхазская аджика — 2 ст. л.

  • растительное масло — 2 ст. л

  • сок — ½ лимона

  • чёрный перец

  • кориандр

  • душистый перец

  • горчичные семена

  • копченая паприка — щепотка

Приготовление

  1. Нарежьте скумбрию крупными кусками.

  2. Добавьте аджику, растительное масло, лимонный сок и свежемолотые специи.

  3. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл рыбу.

  4. Оставьте примерно на 60 минут — этого времени достаточно, чтобы скумбрия впитала аромат специй, но не потеряла свою сочность.

  5. После маринования нанизайте куски рыбы на шампуры и отправляйте на мангал.

  6. Главный секрет — не торопиться и не разжигать слишком сильный огонь. Жарьте скумбрию на минимальном огне и периодически переворачивайте шампуры.

Рыба готовится довольно быстро, поэтому важно следить за ней, чтобы не пересушить. Как только мясо будет готово, снимите скумбрию с огня.

Летний салат

Ингредиенты

  • помидоры

  • огурцы

  • болгарский перец

  • синий лук

  • любимая зелень

  • французская горчица

  • соевый соус

Приготовление

  1. Нарежьте помидоры, огурец, болгарский перец и синий лук.

  2. Добавьте много свежей зелени.

  3. В качестве заправки автор рецепта предлагает использовать французскую горчицу и соевый соус.

Салат получается хрустящим, свежим и прекрасно уравновешивает насыщенный вкус горячей скумбрии.

Подача

  • Выложите на деревянную дощечку кружочки лимона, сверху разместите готовый шашлык из скумбрии, а рядом — летний салат.

  • Перед самой подачей добавьте ещё немного свежего лимонного сока.

Шашлык из скумбрии — отличная альтернатива привычному мясу на мангале. Он быстро готовится, не требует сложного маринада, а сочетание аджики, лимона и копченой паприки придает блюду яркий и по-летнему щедрый вкус.

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