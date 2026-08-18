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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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"Боже, какие они красивые": Валерий Харчишин собрал первый урожай помидоров и огурцов

Известный музыкант похвастался урожаем со своего мини-огорода.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Валерий Харчишин

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

52-летний украинский рок-музыкант, лидер группы «Друга Ріка», Валерий Харчишин показал в своём Instagram первый урожай помидоров, которые он посадил в начале лета.

«Настал этот день…🍅🥒 Можете оставлять свои шутки в комментариях», — подписал он видео, на котором вместе со своей собакой срывает первый спелый помидор. В комментариях он спросил у своих подписчиков, какого цвета этот овощ. «Это «Черный принц», сорт помидоров», — ответили ему.

Но у Валерия выросли не только помидоры — он собрал ещё и два огурца, которые сразу же и попробовал.

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Урожай Валерия Харчишина / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Урожай Валерия Харчишина / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

В комментариях Валерия поздравили с первым урожаем: «Пусть это будет лишь начало большого урожая», «Радуюсь вместе с вами», «Наконец-то дождались, пусть будет вкусно».

И, конечно же, не упустили случая сравнить его с британской футбольной легендой Дэвидом Бекхэмом, который в последние годы увлекся садоводством и регулярно демонстрирует в соцсетях свой огород, урожай и знаменитых кур. Поэтому Харчишина вполне можно назвать «украинским Бекхэмом» — правда, пока вместо кур и большого хозяйства у него главный герой сезона — помидоры.

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