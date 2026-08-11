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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

День ангела 18 серпня: кого та як вітати з іменинами

18 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 18 серпня

Який день ангела 18 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 18 серпня

18 серпня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Григорія, Дениса, Євгена, Івана, Іларіона, Лева, Макара, Михайла, Омеляна, Уляну.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві живе у світі фантазій. В дорослому віці стає жартівником.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «стежу». В дитинстві активний. В дорослому віці стає рішучим.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Діонісу». В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Євген — давньогрецьке походження, означає «благородний». В дитинстві добродушний. В дорослому віці стає шляхетним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Іларіон — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «веселий». В дитинстві вразливий. В дорослому віці стає допитливим.

Лев — давньогрецьке походження, означає «цар звірів». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві чесний. В дорослому віці стає щирим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Омелян — латинське походження, означає «супротивник». В дитинстві скромний. В дорослому віці стає прагматичним.

Уляна — латинське ім’я, перекладається як «щастя». В дитинстві розважлива. В дорослому віці стає товариською.

День ангела 18 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 18 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, радість і веде світлою дорогою життя.

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, тепла в серці, щирих людей поруч і Божого благословення на кожен день.

***

З Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди буде поруч, захищає від негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

***

Вітаю з твоїм особливим днем! Бажаю міцного здоров’я, щастя, любові, добробуту та невичерпної віри у краще.

***

Щасливого Дня ангела! Нехай у житті буде більше радісних моментів, приємних зустрічей і чудових подій. Нехай ангел завжди береже тебе!

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