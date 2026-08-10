"П’ємо свою сечу": військові 121-ї бригади звернулися до Драпатого, у бригаді відповіли

Військові 121-ї бригади звернулися до Драпатого / © Скріншот з відео

Реклама

Командир взводу вогневої підтримки 121-ї окремої бригади територіальної оборони Анатолій Сащук звернувся до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого через проблеми із забезпеченням військовослужбовців на Запорізькому напрямку. За його словами, бійці тривалий час перебувають на позиціях без достатньої кількості води, їжі та медикаментів.

Про це йдеться у відеозверненні Анатолія Сащука, яке він опублікував 9 серпня.

Реклама

Військові 121-ї бригади звернулися до Драпатого

Сащук, зокрема, заявив, що його підрозділ перебуває на позиціях від квітня 2026 року. За словами військового, спочатку йшлося про місячне відрядження для заміни бійців, які до цього вісім місяців перебували на позиціях без ротації.

Реклама

«Ми прибули у відрядження для заміни семи військових, які вісім місяців перебували на позиціях без ротації. І термін нашого відрядження, як нам говорили, один місяць. Але з квітня ми перебуваємо на позиціях», — розповів Сащук.

За його словами, на позиціях виникли проблеми із забезпеченням питною водою та харчами.

«Нам говорили, що забезпечення та логістика налаштована і все скидають з дронів. І це також не так. Ми зараз перебуваємо в укритті, яке знайшли. Забезпечення харчами та питною водою немає від трьох до семи діб. Коли я перебував на іншій позиції, мій особовий склад взагалі не отримував 12 діб ні питної води, ні їжі. Щоб підтримати свій організм, ми п'ємо свою сечу і чекаємо, коли нам скинуть хоч щось», — заявив військовий.

Анатолій Сащук також розповів про ситуацію зі зв’язком. За його словами, Starlink на позиції був знищений, після чого військові залишилися зі зв’язком через рацію.

Реклама

«Старлінк нам розбили, і ми мали зв’язок тільки по рації. Просили скинути старлінк, але у відповідь ми отримали тільки „плюс“ і все. Наші знайомі два тижні тому нам купили старлінк, але отримали ми його тільки три дні тому», — сказав командир.

Окремо він заявив про проблеми з медикаментами.

«Ліки замовляємо і також невчасно отримуємо, а буває, зовсім не отримуємо. Деякі мої військовослужбовці декілька днів були в напівсвідомості від нестачі води та їжі», — стверджує Сащук.

За його словами, ситуація змусила його ухвалити рішення про вихід із позиції без очікування планової заміни.

Реклама

«Я ухвалив рішення, що я і мій особовий склад виходимо з позиції без очікування заміни, адже ні сил, ні змоги перебувати на позиціях в нас немає. Ми не відмовляємося служити, але іншого виходу в нас немає. Просимо коридор для безпечного виходу звідси і транспорт для евакуації», — заявив військовий.

Що відповіло командування 121-й бригади

Командування 121 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ відреагувало на відеозвернення військовослужбовців. Там зазначили, що бійці виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні одного з підрозділів Сил оборони України.

У бригаді заявили, що продовольство, медикаменти та інші необхідні речі на важкодоступні позиції доставляють дронами за визначеним графіком. За їхніми даними, упродовж місяця підрозділу доставили 27 пакунків, кожен із яких важив близько дев’яти кілограмів.

«Однак ситуація на цьому напрямку залишається вкрай складною. Несприятливі погодні умови, постійні дії ворога та робота ворожих засобів РЕБ іноді заважають доставляти вантажі вчасно й неушкодженими», — повідомили в бригаді.

Командування зазначило, що знає про ситуацію та підтримує військовослужбовців.

«Ми розуміємо занепокоєння військовослужбовців, підтримуємо кожного з них і разом із ними переймаємося труднощами, що виникли. Командир бригади особисто спілкується з військовими та знає про ситуацію, що склалася», — йдеться у повідомленні.

Водночас у 121-й бригаді наголосили, що інформація з відеозвернення «не відображає всіх обставин».

Командування також повідомило, що працює над ротацією військовослужбовців.

«Командування бригади робить усе можливе, аби найближчим часом провести ротацію — щойно це можна буде зробити безпечно для життя і здоров’я особового складу. Наразі важливо не наражати захисників на додаткову небезпеку під час переміщення», — заявили у бригаді.

У 121-й бригаді закликали не робити передчасних висновків і не поширювати інформацію без урахування повного контексту.

Нагадаємо, навесні вибухнув скандал з голодними бійцями на передовій. Захисники з 14-ї ОМБр, деякі з яких на той час перебували на позиціях уже рік, пили дощову воду та непритомніли від голоду. Їхні рідні розповсюдили інформацію про стан бійців.

Після появи інформації про критичну ситуацію у бригаді Генштаб ЗСУ повідомив про усунення з посади попереднього командира 14-ї ОМБр, а також звільнення і пониження у посаді командира 10-го армійського корпусу.

Новини партнерів