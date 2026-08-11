Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 20, є загиблі: що відомо про наслідки атаки РФ (фото, відео)

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждали вже 20 людей. П'ять людей загинули. Ворог атакував промислові об'єкти та інфраструктуру міста.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За його даними, станом на зараз відомо про 20 постраждалих. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

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Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до дев'яти: що відомо про наслідки атаки РФ (3 фото) © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська під час атаки поцілили по промислових об'єктах та інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок ударів пошкоджено гаражний кооператив і нежитлові будівлі.

Раніше Федоров повідомляв, що внаслідок комбінованого удару по місту виникли пожежі та були зафіксовані знеструмлення.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Києві пролунали вибухи: столиця перебувала під атакою балістики.

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