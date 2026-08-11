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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 20, є загиблі: що відомо про наслідки атаки РФ (фото, відео)

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 20. Ворог поцілив по промислових об'єктах та інфраструктурі міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждали вже 20 людей. П'ять людей загинули. Ворог атакував промислові об'єкти та інфраструктуру міста.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними, станом на зараз відомо про 20 постраждалих. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до дев'яти: що відомо про наслідки атаки РФ (3 фото)

Атака на Запоріжжя_1 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_3 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_2 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська під час атаки поцілили по промислових об'єктах та інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок ударів пошкоджено гаражний кооператив і нежитлові будівлі.

Раніше Федоров повідомляв, що внаслідок комбінованого удару по місту виникли пожежі та були зафіксовані знеструмлення.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Києві пролунали вибухи: столиця перебувала під атакою балістики.

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