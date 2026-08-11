- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
Уламки російського дрона впали на багатоповерхівку на Полтавщині: що відомо
У Полтавському районі уламки російського безпілотника впали на дах багатоповерхівки. За попередніми даними, постраждалих немає, інформація про наслідки атаки уточнюється.
У Полтавському районі уламки ворожого безпілотника впали на дах багатоповерхового житлового будинку. Попередньо, постраждалих немає.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
За його словами, під час повітряної атаки у Полтавському районі було зафіксовано падіння уламків російського БпЛА на покрівлю багатоповерхівки.
«Станом на зараз звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється», — повідомив очільник ОВА.
Він закликав жителів області до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях та не нехтувати сигналами небезпеки.
Інформація про можливі пошкодження та інші наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що у Києві пролунали вибухи: столиця перебувала під атакою балістики.