Уламки російського дрона впали на багатоповерхівку на Полтавщині: що відомо

Дрон / © tsn.ua

Реклама

У Полтавському районі уламки ворожого безпілотника впали на дах багатоповерхового житлового будинку. Попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Реклама

За його словами, під час повітряної атаки у Полтавському районі було зафіксовано падіння уламків російського БпЛА на покрівлю багатоповерхівки.

Реклама

«Станом на зараз звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється», — повідомив очільник ОВА.

Він закликав жителів області до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях та не нехтувати сигналами небезпеки.

Інформація про можливі пошкодження та інші наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Києві пролунали вибухи: столиця перебувала під атакою балістики.

Реклама

Новини партнерів