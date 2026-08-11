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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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82
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Уламки російського дрона впали на багатоповерхівку на Полтавщині: що відомо

У Полтавському районі уламки російського безпілотника впали на дах багатоповерхівки. За попередніми даними, постраждалих немає, інформація про наслідки атаки уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

У Полтавському районі уламки ворожого безпілотника впали на дах багатоповерхового житлового будинку. Попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, під час повітряної атаки у Полтавському районі було зафіксовано падіння уламків російського БпЛА на покрівлю багатоповерхівки.

«Станом на зараз звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється», — повідомив очільник ОВА.

Він закликав жителів області до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях та не нехтувати сигналами небезпеки.

Інформація про можливі пошкодження та інші наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Києві пролунали вибухи: столиця перебувала під атакою балістики.

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