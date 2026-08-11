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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Воронежі після вибухів спалахнула велика пожежа: повідомляють про атаку на хаб Wildberries (фото, відео)

У Воронезькій області РФ після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа — за попередніми даними, горить логістичний хаб Wildberries.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Вороніж

Атака на Вороніж / © Exilenova+

У Воронезькій області РФ після вибухів спалахнула пожежа. За попередніми даними, під ударом міг опинитися логістичний хаб маркетплейсу Wildberries.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+ та публікує відповідні кадри.

У Воронежі після вибухів спалахнула велика пожежа: повідомляють про атаку на хаб Wildberries (фото, відео) (3 фото)

Атака на Вороніж_3 / © Exilenova+

© Exilenova+

Атака на Вороніж_2 / © Exilenova+

© Exilenova+

Атака на Вороніж_1 / © Exilenova+

© Exilenova+

На відео, які поширюються у Мережі, видно масштабне займання та сильне зарево. За даними моніторингового каналу, пожежа виникла на території логістичного хабу Wildberries у Воронезькій області.

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Також оприлюднено кадри, на яких, як стверджує Exilenova+, міг бути зафіксований момент атаки на об'єкт.

Наразі офіційного підтвердження щодо причин пожежі та масштабів пошкоджень немає. Інформація про можливих постраждалих також уточнюється.

Удари по Wildberries — що відомо

Після системних ударів дронами по НПЗ і танкерах РФ в Чорному та Азовському морях Україна почала атакувати і логістичні потужності ворога. Зокрема, під «далекобійними санкціями» опинилися склади найбільшого маркетплейсу Росії — Wildberries («дикі ягоди»).

На Wildberries вільно продаються товари для війни: бронежилети, камуфляжні костюми та оптоволокно для дронів.

Експерти сходяться на тому, що склади Wildberries — законна воєнна ціль для ЗСУ. Серед згорілих товарів було чимало предметів військового призначення, які військові РФ та їх рідні купують самостійно.

Маркетплейс повʼязаний з Кремлем. Влітку 2024 року Wildberries об’єднався з оператором зовнішньої реклами Russ. Злиття мало особисте схвалення від Путіна, а заявлена мета — створення глобального конкурента для Amazon, Alibaba і Google.

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