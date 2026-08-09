Удари по Wildberries: експерт пояснив, чому треба повторно бити по складах

Росіяни справді все більше й більше відчувають, що їхня країна воює / © Associated Press

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Російська компанія Wildberries на тлі атак дронів почала превентивно закривати свої склади та вивозити продукцію. Але навіть такі склади потрібно вибивати.

Про це «24 Каналу» розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.

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З його слів, також в деяких випадках важливо бити повторно по складах, якщо сама будівля вціліла.

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«На цих майданчиках потім можуть розгорнути ту ж збірку „Шахедів“. Усі такі склади мають рампи для розвантаження-завантаження, під’їзні шляхи. Це фактично готовий майданчик для промислового виробництва», — сказав Світан.

Нагадаємо, цього літа росіяни зіткнулися з дефіцитом пального та витрачали багато годин у чергах на заправках. Новим витком стали українські удари по складах Wildberries.

Перший український удар по складах Wildberries стався 18 липня. Від того часу подібні атаки почали перетворюватися на рутину.

Україна пояснює удари тим, що маркетплейс — «життєво важливий компонент» російської логістики, який використовували російські добровольці для купівлі військового обладнання. Наприклад, рації, бронежилети та компоненти для безпілотників.

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