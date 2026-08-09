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Як приготувати рулет із кабачків із сиром і морквою
Ця овочева закуска з соковитою сирною начинкою готується дуже просто і чудово підійде як для святкового столу, так і на щодень.
Основа для рулету готується з кабачка, цибулі, яєць і сиру, без борошна.
Інгредієнти:
кабачки — 800 г;
курячі яйця — 3 шт.;
твердий сир — 100 г;
часник — 1 зубчик;
чорний мелений перець;
сіль.
Для начинки:
твердий сир — 100 г;
цибуля ріпчаста — 2 шт.;
морква — 1 шт.;
олія — 1 ст. л.;
чорний мелений перець;
сіль;
зелень.
Приготування:
Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Сир натріть на дрібній тертці.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю й моркву до м’якості, посоліть, додайте твердий сир, мелений чорний перець і перемішайте.
Кабачки помийте, натріть на середній тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин, потім добре відіжміть зайву рідину.
Додайте яйця, сир, часник, мелений чорний перець, перемішайте.
На деко, застелене пергаментом, викладіть масу і рівномірно її розподіліть.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин до легкого золотистого кольору.
Готовий корж переверніть на чистий аркуш пергаменту й обережно зніміть папір, розподіліть начинку по всій поверхні коржа й згорніть у щільний рулет, загорніть його у плівку та поставте в холодильник на одну годину, потім зніміть папір, наріжте рулет на порційні шматочки та прикрасьте зеленню.
Поради:
Зелень додавайте за власним смаком.