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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
547
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати рулет із кабачків із сиром і морквою

Ця овочева закуска з соковитою сирною начинкою готується дуже просто і чудово підійде як для святкового столу, так і на щодень.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Рулет із кабачків із сиром і морквою

Рулет із кабачків із сиром і морквою / © Credits

Основа для рулету готується з кабачка, цибулі, яєць і сиру, без борошна.

Інгредієнти:

  • кабачки — 800 г;

  • курячі яйця — 3 шт.;

  • твердий сир — 100 г;

  • часник — 1 зубчик;

  • чорний мелений перець;

  • сіль.

Для начинки:

  • твердий сир — 100 г;

  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;

  • морква — 1 шт.;

  • олія — 1 ст. л.;

  • чорний мелений перець;

  • сіль;

  • зелень.

Приготування:

  1. Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці.

  2. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  3. Сир натріть на дрібній тертці.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю й моркву до м’якості, посоліть, додайте твердий сир, мелений чорний перець і перемішайте.

  5. Кабачки помийте, натріть на середній тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин, потім добре відіжміть зайву рідину.

  6. Додайте яйця, сир, часник, мелений чорний перець, перемішайте.

  7. На деко, застелене пергаментом, викладіть масу і рівномірно її розподіліть.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин до легкого золотистого кольору.

  9. Готовий корж переверніть на чистий аркуш пергаменту й обережно зніміть папір, розподіліть начинку по всій поверхні коржа й згорніть у щільний рулет, загорніть його у плівку та поставте в холодильник на одну годину, потім зніміть папір, наріжте рулет на порційні шматочки та прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Зелень додавайте за власним смаком.

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