Як приготувати рулет із кабачків із сиром і морквою

Основа для рулету готується з кабачка, цибулі, яєць і сиру, без борошна.

Для начинки:

Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці.

Часник очистьте і пропустіть через прес.

Сир натріть на дрібній тертці.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте цибулю й моркву до м’якості, посоліть, додайте твердий сир, мелений чорний перець і перемішайте.

Кабачки помийте, натріть на середній тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин, потім добре відіжміть зайву рідину.

Додайте яйця, сир, часник, мелений чорний перець, перемішайте.

На деко, застелене пергаментом, викладіть масу і рівномірно її розподіліть.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин до легкого золотистого кольору.