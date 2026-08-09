Как приготовить рулет из кабачков с сыром и морковью

Рулет из кабачков с сыром и морковью / © Credits

Основа для рулета готовится из кабачка, лука, яиц и сыра, без муки.

Для начинки:

Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на среднюю терку.

Чеснок очистите и пропустите через пресс.

Сыр натрите на мелкую терку.

В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте лук, морковь до мягкости, посолите, добавьте твердый сыр, перец черный молотый и перемешайте.

Кабачки помойте, натрите на средней терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите от лишней жидкости.

Добавьте яйца, сыр, чеснок, перец черный молотый, перемешайте.

На противень, застеленный пергаментом, выложите массу и равномерно ее распределите.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до слегка золотистого цвета.