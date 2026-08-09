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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
716
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить рулет из кабачков с сыром и морковью

Эта овощная закуска с сочной сырной начинкой готовится очень просто и отлично подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Рулет из кабачков с сыром и морковью

Рулет из кабачков с сыром и морковью / © Credits

Основа для рулета готовится из кабачка, лука, яиц и сыра, без муки.

Ингредиенты:

  • кабачки — 800 гр;

  • яйца куриные — 3 шт;

  • сыр твердый — 100 гр;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для начинки:

  • сыр твердый — 100 гр;

  • лук репчатый — 2 шт;

  • морковь — 1 шт;

  • растительное масло — 1 ст л;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • зелень.

Приготовление:

  1. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на среднюю терку.

  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  3. Сыр натрите на мелкую терку.

  4. В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте лук, морковь до мягкости, посолите, добавьте твердый сыр, перец черный молотый и перемешайте.

  5. Кабачки помойте, натрите на средней терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите от лишней жидкости.

  6. Добавьте яйца, сыр, чеснок, перец черный молотый, перемешайте.

  7. На противень, застеленный пергаментом, выложите массу и равномерно ее распределите.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до слегка золотистого цвета.

  9. Готовый корж переверните на чистый лист пергамента и аккуратно снимите бумагу, распределите начинку по всей поверхности коржа и сверните в плотный рулет, заверните его в пленку и отправьте в холодильник на один час, затем снимите бумагу, нарежьте рулет на порционные кусочки и украсьте зеленью.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

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