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Как приготовить рулет из кабачков с сыром и морковью
Эта овощная закуска с сочной сырной начинкой готовится очень просто и отлично подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день.
Основа для рулета готовится из кабачка, лука, яиц и сыра, без муки.
Ингредиенты:
кабачки — 800 гр;
яйца куриные — 3 шт;
сыр твердый — 100 гр;
чеснок — 1 зубчик;
перец черный молотый;
соль.
Для начинки:
сыр твердый — 100 гр;
лук репчатый — 2 шт;
морковь — 1 шт;
растительное масло — 1 ст л;
перец черный молотый;
соль;
зелень.
Приготовление:
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на среднюю терку.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Сыр натрите на мелкую терку.
В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте лук, морковь до мягкости, посолите, добавьте твердый сыр, перец черный молотый и перемешайте.
Кабачки помойте, натрите на средней терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите от лишней жидкости.
Добавьте яйца, сыр, чеснок, перец черный молотый, перемешайте.
На противень, застеленный пергаментом, выложите массу и равномерно ее распределите.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до слегка золотистого цвета.
Готовый корж переверните на чистый лист пергамента и аккуратно снимите бумагу, распределите начинку по всей поверхности коржа и сверните в плотный рулет, заверните его в пленку и отправьте в холодильник на один час, затем снимите бумагу, нарежьте рулет на порционные кусочки и украсьте зеленью.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.