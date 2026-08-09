Женщина чистит зубы, стоя на одной ноге / © Credits

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Мы все время от времени теряем равновесие, но есть разница между тем, чтобы время от времени спотыкаться, и снижением способности передвигаться. Это ставит под угрозу наше здоровье и независимость в долгосрочной перспективе.

Падения являются одной из самых распространенных причин травм и госпитализации, сообщает Woman&Home. Независимо от вашего возраста, никогда не бывает слишком рано или слишком поздно для того, чтобы выполнять больше упражнений на равновесие. Исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, что у людей старше 55 лет, которые не могли стоять на одной ноге в течение 10 секунд, риск смертности был выше.

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Врач общей практики доктор Амир Ханрассказал, что с возрастом мы естественным образом теряем гибкость суставов и некоторые сенсорные сигналы от стоп и внутреннего уха, которые помогают нам сохранять равновесие. Гормональные изменения также могут влиять на силу и координацию мышц. Результатом является повышенный риск падений, спотыканий и травм, даже у женщин, находящихся в отличной физической форме.

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Вот почему упражнения на равновесие, такие как стояние на одной ноге, так важны. Равновесие формируется силой мышц, координацией, зрением и внутренним ухом, говорит он, и упражнение на одной ноге может помочь улучшить некоторые из этих факторов.

С возрастом все системы естественным образом ухудшаются, и нарушение равновесия является одним из главных факторов риска падений. Простое и эффективное упражнение на равновесие — это одна из тех небольших повседневных привычек, которые со временем накапливаются».

Просто постойте на одной ноге в течение одной минуты, пока чистите зубы, а затем перейдите на другую ногу и постойте ещё одну минуту, — говорит доктор Хан. Это задействует ваш торс, укрепляет стабилизирующие мышцы и улучшает так называемую проприоцепцию — осознание вашим телом своего положения. А если вы хотите усложнить упражнение, попробуйте выполнять его с закрытыми глазами.

Доктор Хан говорит, что это упражнение на равновесие является примером «выработки привычек», что означает увязывание здорового поведения с тем, что вы уже делаете. Поэтому не требуется дополнительное время и не нужен спортзал. Вы и так чистите зубы, так почему бы не поработать над улучшением баланса одновременно?

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Другие полезные утренние привычки, которые мы можем включить в наш утренний распорядок для лучшего сна и прилива энергии в течение дня, включают в себя употребление воды перед кофеином и выход на улицу в первые 10 минут после пробуждения.

Другие способы улучшить равновесие

Силовые тренировки: Существует множество упражнений с собственным весом или с отягощениями, которые мы можем выполнять для улучшения баланса. К ним относятся выпады, упражнения в положении сидя и стоя, а также приседания. Все они укрепят ваши ноги, ягодицы и корпус, улучшая баланс, подвижность и стабильность.

Физические упражнения: Йога, пилатес, танцы и тайцзи включают движения, которые помогают вам практиковать техники балансирования. Существуют позы на одной ноге, которые требуют сосредоточенности, вовлечения ума и тела, а также координации.

Образ жизни: Недостаток сна и неправильное питание также могут повлиять на ваше равновесие, уровень энергии и риск падения. Старайтесь спать восемь часов в сутки и питаться сбалансированно.

Обратитесь к врачу: Если вы испытываете головокружение или часто теряете равновесие, обратитесь к специалисту. Он проверит, нет ли какой-либо основной проблемы со здоровьем, которая это вызывает. Некоторые лекарства также могут влиять на ваше равновесие.

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