Война с Ираном опустошила склады вооружения США: Пентагон бьет тревогу

Пентагон / © Associated Press

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Пентагон просит оборонную промышленность США быстро увеличить производство и поставку оружия, в том числе боеприпасов, за неимением на фоне войны с Ираном.

Об этом говорится в меморандуме Министерства обороны, полученном The Washington Post.

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Осталось не больше 21 дня

Замминистра обороны Стив Файнберг предупредил лидеров оборонной отрасли, что у них на пополнение ресурсов осталось не больше 21 дня. Он призывает к «значительно более быстрому и более агрессивному графику поставок и/или увеличению производства критически важных мощностей».

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Два источника рассказали, что дефицит вооружения стал источником напряженности между президентом Дональдом Трампом и Министерством обороны. Директива — последний шаг в серии действий, предпринятых Пентагоном и Белым домом для решения дефицита вооружения.

Отраслевые эксперты предполагают, что эта проблема может оставаться нерешенной, пока зашедший в тупик Конгресс не выделит дополнительные расходы на оборону.

Несмотря на информацию о дефиците, Трамп публично уверяет, что у США есть «огромное количество» боеприпасов.

Белый дом встретился с оборонными компаниями

Три источника, знакомые с событием, рассказали, что в конце июля подрядчиков оборонной отрасли и стартаперов оружейной промышленности Кремниевой долины вызвали в Белый дом на встречу с руководителем аппарата Трампа Сьюзи Уайлз, министром обороны Питом Хегсетом, директором Административно-бюджетного управления Расселом Воу Брейд, чтобы обсудить щекотливые вопросы в вопросе вооружения.

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На встрече присутствовали представители известных компаний, таких как Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril и Palantir. Руководители компаний попросили непосредственно лоббировать законодателей по увеличению расходов на оборону путем согласования с Конгрессом.

Космические расходы ракет для войны в Иране

По данным The Post, только за первый месяц войны в Иране, по подсчетам, США выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk и более 1000 ракет-перехватчиков Patriot и THAAD. США также использовали более 1300 тактических баллистических ракет армии в первые недели боевых действий.

По состоянию на прошлую неделю, мировые запасы ракет Patriot сократились с 2200 до войны до менее 827, а ракет THAAD — с 452 до менее 278, согласно анализу CSIS.

Журналисты считают, что сокращение запасов боеприпасов и оборонных систем увеличило риск для военнослужащих США и заставило Белый дом отказаться от новых атак.

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Бюджет США на 2028 год

Во время пересмотра бюджета на 2028, заместитель министра обороны отмечает, что несколько программ вооружения критически важны. Среди них прогром:

противоракетной обороны «Перехватчик следующего поколения»,

«Национальная усовершенствованная зенитно-ракетная система»,

мобильная радиолокационная система противовоздушной обороны,

усовершенствованная система обучения пилотов,

Космическая система отслеживания ракет.

Кроме того, он обратился к оборонным компаниям с просьбой «предложить конкретные капитальные инвестиции и расширение объектов для поддержки обязательств Министерства по увеличению объемов и стабильных заказов».

Дефицит ракет США влияет на Украину — последние новости

Напомним, в последние дни украинская ПВО, по официальной статистике, не сбивает никаких баллистических российских ракет. В ночь на 8 августа ПВО обезвредило 135 из 151 вражеского беспилотника, но не сбила ни одной баллистической ракеты.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался передать Украине ракеты в системы Patriot. Объясняя свое решение, он заявил, что предшественник передал Киеву «много ракет».

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