Гарантии безопасности от Америки: Зеленский объяснил, как США защитят Украину после войны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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После войны Украина будет иметь сильные гарантии безопасности от США на случай повторной российской агрессии, однако в настоящее время прекращение огня объективно необходимо обеим сторонам. Несмотря на все попытки врага сломать нашу страну, Украина находится в неплохой форме, тогда как экономика РФ уже начинает ощутимо трещать.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью журналистке ТСН.ua Елене Черняковой.

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Президент убежден, что обе стороны конфликта объективно нуждаются в прекращении огня, поскольку никто не знает, как именно закончится эта война. Он подчеркнул, что украинцы гарантированно справятся со всеми трудностями, однако для этого общество должно обязательно сфокусироваться на фундаментальных вещах — уважении, взаимопонимании и сохранении внутреннего единства.

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Именно на раскол общества больше всего рассчитывает российский диктатор, пытаясь найти момент для нанесения решающего удара.

«У всех есть шаги, у всех есть вызовы, у всех есть своя работа. Но если мы так будем стоять, знаете, сильным государством, которое все так видят в мире, он ничего не сделает с Украиной, абсолютно ничего, не сможет сломать нас. Но он очень рассчитывает, безусловно, на это. Не с начала войны не сломал нас, хочет это сделать в какой-то момент», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в прошлом месяце на саммите НАТО Дональд Трамп озвучил позицию по гарантиям безопасности для Украины после войны. По мнению президента США, в случае достижения мирного соглашения между Украиной и РФ в этом не будет нужды.

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