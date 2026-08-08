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- Эксклюзив ТСН
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Гарантии безопасности от Америки: Зеленский объяснил, как США защитят Украину после войны
Украина готовит с Соединенными Штатами соглашения по безопасности, которые станут надежным инструментом сдерживания агрессора после завершения активных боевых действий.
После войны Украина будет иметь сильные гарантии безопасности от США на случай повторной российской агрессии, однако в настоящее время прекращение огня объективно необходимо обеим сторонам. Несмотря на все попытки врага сломать нашу страну, Украина находится в неплохой форме, тогда как экономика РФ уже начинает ощутимо трещать.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью журналистке ТСН.ua Елене Черняковой.
Президент убежден, что обе стороны конфликта объективно нуждаются в прекращении огня, поскольку никто не знает, как именно закончится эта война. Он подчеркнул, что украинцы гарантированно справятся со всеми трудностями, однако для этого общество должно обязательно сфокусироваться на фундаментальных вещах — уважении, взаимопонимании и сохранении внутреннего единства.
Именно на раскол общества больше всего рассчитывает российский диктатор, пытаясь найти момент для нанесения решающего удара.
«У всех есть шаги, у всех есть вызовы, у всех есть своя работа. Но если мы так будем стоять, знаете, сильным государством, которое все так видят в мире, он ничего не сделает с Украиной, абсолютно ничего, не сможет сломать нас. Но он очень рассчитывает, безусловно, на это. Не с начала войны не сломал нас, хочет это сделать в какой-то момент», - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, в прошлом месяце на саммите НАТО Дональд Трамп озвучил позицию по гарантиям безопасности для Украины после войны. По мнению президента США, в случае достижения мирного соглашения между Украиной и РФ в этом не будет нужды.