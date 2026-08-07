60% украинцев против сдачи Донбасса России / © Associated Press

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Подавляющее большинство украинцев категорически не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль России даже в обмен на международные гарантии безопасности.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС), демонстрирующего усиление негативного отношения к территориальным уступкам.

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60% респондентов назвали неприемлемой идею отказа от Донбасса в рамках потенциального мирного соглашения. В то же время 33% опрошенных заявили, что могли бы согласиться на такой компромисс, хотя для большинства из них это было вынужденным и крайне сложным решением.

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В то же время, доля категорических противников территориальных уступок возросла с 57% до 60%.

Авторы исследования отмечают, что результаты свидетельствуют о сохранении высокого уровня невосприятия территориальных компромиссов даже в условиях продолжительной войны и постоянной угрозы новых атак.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже 15 раз определяла сроки захвата Донецкой области, но каждый раз переносила их.

Сам Кремль, несмотря на браваду — публично и через источники убеждая, будто уверен в своей способности победить в войне против Украины — очевидно, учитывает потери, которые ему стоит продвижение. И пробует получить украинские земли не силой, а за столом переговоров. По меньшей мере, Донбасс.

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