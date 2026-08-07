- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1896
- Время на прочтение
- 1 мин
Гарантии безопасности в обмен на Донбасс — сколько украинцев готовы на такой шаг
Опрос показал, что доля категорических противников территориальных уступок со стороны Украины возросла с 57% до 60%.
Подавляющее большинство украинцев категорически не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль России даже в обмен на международные гарантии безопасности.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС), демонстрирующего усиление негативного отношения к территориальным уступкам.
60% респондентов назвали неприемлемой идею отказа от Донбасса в рамках потенциального мирного соглашения. В то же время 33% опрошенных заявили, что могли бы согласиться на такой компромисс, хотя для большинства из них это было вынужденным и крайне сложным решением.
В то же время, доля категорических противников территориальных уступок возросла с 57% до 60%.
Авторы исследования отмечают, что результаты свидетельствуют о сохранении высокого уровня невосприятия территориальных компромиссов даже в условиях продолжительной войны и постоянной угрозы новых атак.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже 15 раз определяла сроки захвата Донецкой области, но каждый раз переносила их.
Сам Кремль, несмотря на браваду — публично и через источники убеждая, будто уверен в своей способности победить в войне против Украины — очевидно, учитывает потери, которые ему стоит продвижение. И пробует получить украинские земли не силой, а за столом переговоров. По меньшей мере, Донбасс.