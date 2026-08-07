«Укрзализныця» изменила маршруты популярных поездов: все детали и список рейсов

Поезд "УЗ".

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Из-за ситуации безопасности «Укрзализныця» временно скорректировала маршруты ряда поездов в нескольких областях Украины. Для пассажиров организовали автобусные трансферы и альтернативные маршруты с пересадкой на пригородные электрички.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«Из-за ухудшения ситуации безопасности на Днепропетровщине, Харьковщине и Запорожском направлении временно меняем маршруты ряда поездов», — говорится в сообщении.

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На отдельных направлениях организованы автобусные трансферы:

Кривой Рог — Днепр

Пятихатки — Днепр

⁠Лозовая — Орелька

Курсирование электричек

Для пассажиров, следующих на станции Каменское-Пассажирское, Верховцево, Вольногорск и Верхнеднепровск, будет альтернативный маршрут.

Пассажиры поездов №32 Перемышль — Запорожье, №86 Львов — Днепр, №286 Львов — Днепр, №42 Трускавец — Днепр и №40 Солотвино — Запорожье могут добраться до этих станций пригородными электропоездами, которые отправляются из Днепра:

⁠6035 Днепр — Пост Списание (время отправления из Днепра в 16:42)

6037 Днепр — Пятихатки (17:34)

6043 Днепр — Пятихатки (20:20)

«Покупать новый билет не нужно, ваш билет будет действовать для посадки на электропоезд без доплат», — отметили в УЗ.

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Ограничение движения на мероприятии

«Поезда с наибольшими задержками в западном направлении будем ограничивать по Тернополю и Львову с последующей пересадкой. Это позволит скорее вернуться к курсированию по расписанию, но создаст некоторые неудобства», — говорится в сообщении.

Изменения касаются рейсов:

№41/42 Днепр — Трускавец

№87/88 Днепр — Ковель (из Ковеля отправка ориентировочно +2:30)

№ 83/84 Днепр — Мукачево (отправка обратно ориентировочно +2:00)

Оборотные задержки повлекут за собой:

№285/286 Днепр — Львов (из Львова выедет +2:00),

№¾ Днепр — Ужгород (обратно №29 Ужгород — Киев +1 час),

№85/86 Днепр — Львов (из Львова №128 выедет +3:00),

№119/120 Днепр — Хелм (обратно 24 Хелм — Киев +7:00),

№120/119 Холм — Днепр (+2:33 из Днепра).

«Мы понимаем, насколько эти обстрелы поломали не только наш график, но и ваши планы, поэтому готовы принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и графиками на любые поезда до конца суток 8 августа», — отметили в УЗ.

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Напомним, 6 августа российские войска нанесли удар по городу Лозовая Харьковской области. Один из снарядов попал в вагон поезда вблизи железнодорожного вокзала. В результате атаки погибли люди, а также были повреждены здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав.

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