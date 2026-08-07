Без мамы остались трое детей: Россия унесла жизнь работницы "Укрзалізниці" под Киевом

Светлана Башловка / © Укрзализныця

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В ночь на 5 августа в результате российской ракетной атаки по железнодорожной станции «Квітнева» в Броварском районе Киевщины погибли восемь человек. Среди них — работница «Укрзалізниці» и мать троих детей Светлана Башловка.

Об этом сообщает «Залізна родина».

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Светлана Васильевна родилась 28 июня 1976 года в селе Кобыжча Бобровицкого района Черниговской области.

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Женщина посвятила железной дороге более четырех лет жизни. Свой путь начинала сигналистом третьего разряда на станции «Дарница». Затем работала уборщицей производственных помещений вокзала станции «Киев-Пассажирский», а с мая 2026 года и до рокового дня работала станционным рабочим второго разряда станции «Нежин».

Коллеги знали ее как искреннего, доброго, ответственного и трудолюбивого человека, на которого всегда можно было положиться.

Для мужа и троих детей — двух сыновей и дочери — Светлана была сердцем семьи. Родные навсегда запомнят ее отзывчивость, заботу, доброжелательность и поддержку.

Светлана мечтала о мире в Украине, путешествиях с семьей и счастливом будущем для своих детей.

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5 августа 2026 года жизнь Светланы трагически оборвалась на платформе «Квітнева» Броварского района.

Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким.

Напомним, в ночь на 5 августа войска РФ совершили массированную атаку по Киевской области. В нескольких районах зафиксировали попадания и значительные разрушения.

Дата публикации 13:09, 05.08.26 Количество просмотров 220 Кровавый удар под Броварами: люди погибли, ожидая поезд - кадры

Всего в области повреждено 78 объектов. Среди них — 13 складских зданий, производственное помещение, четыре частных дома, тепличное хозяйство, а также 59 транспортных средств. В частности, повреждены объекты «Эпицентра», «Сильпо» и Rozetka.

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