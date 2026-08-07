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Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
3996
Время на прочтение
2 мин

Домашние консервированные помидоры: проверенный рецепт на трехлитровую банку

Рецепт маринованных помидоров с морковью и луком на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
21 ккал
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Маринованные помидоры

Маринованные помидоры

Консервация овощей на зиму является давней кулинарной традицией, позволяющей сохранить вкус лета для холодных дней. Особой популярностью пользуются маринованные помидоры, ведь они получаются кисло-сладкими и отлично дополняют любой гарнир или мясное блюдо. Простой и надежный способ приготовления таких томатов не требует сложных ингредиентов или стерилизации самой банки в кипящей воде.

Необходимые ингредиенты на одну трехлитровую банку

  • Помидоры — сколько поместится в емкость.

  • Морковь — 1 средняя штука

  • Лук — 1 головка

  • Сахар — 5 столовых ложек

  • Соль — 1 столовая ложка

  • Кислота (лимонная или уксусная по вкусу) — 1 чайная ложка

  • Лавровый лист — 2-3 штуки

  • Перец черный горошком — 5-10 штук

Пошаговый процесс приготовления

  1. Подготовьте овощи. Помидоры тщательно промойте в холодной воде. Морковь очистите от кожуры и нарежьте кружочками или кусочками, а лук освободите от шелухи.

  2. Выложите на дно чистой трехлитровой банки специи и овощи. Добавьте лавровый лист, перец горошком, кусочки моркови и лука, затем плотно заполните банку подготовленными помидорами.

  3. Сделайте первую заливку. Залейте овощи в баке кипятком, прикройте сверху чистым полотенцем и дайте постоять в течение двадцати — тридцати минут.

  4. Приготовьте маринад. Осторожно слейте воду из банки обратно в кастрюлю. Добавьте сахар, соль и лимонную или уксусную кислоту в соответствии с пропорциями. Доведите эту жидкость до кипения.

  5. Закатайте консервацию. Залейте помидоры кипящим маринадом в банке и герметично закройте крышкой с помощью ключа для консервации.

  6. Оставьте для постепенного охлаждения. Переверните банку вверх дном, хорошо укутайте ее теплым полотенцем или пледом и оставьте в таком виде в сутки.

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