Домашние консервированные помидоры: проверенный рецепт на трехлитровую банку

Консервация овощей на зиму является давней кулинарной традицией, позволяющей сохранить вкус лета для холодных дней. Особой популярностью пользуются маринованные помидоры, ведь они получаются кисло-сладкими и отлично дополняют любой гарнир или мясное блюдо. Простой и надежный способ приготовления таких томатов не требует сложных ингредиентов или стерилизации самой банки в кипящей воде.

Кислота (лимонная или уксусная по вкусу) — 1 чайная ложка

Помидоры — сколько поместится в емкость.

Подготовьте овощи. Помидоры тщательно промойте в холодной воде. Морковь очистите от кожуры и нарежьте кружочками или кусочками, а лук освободите от шелухи.

Выложите на дно чистой трехлитровой банки специи и овощи. Добавьте лавровый лист, перец горошком, кусочки моркови и лука, затем плотно заполните банку подготовленными помидорами.

Сделайте первую заливку. Залейте овощи в баке кипятком, прикройте сверху чистым полотенцем и дайте постоять в течение двадцати — тридцати минут.

Приготовьте маринад. Осторожно слейте воду из банки обратно в кастрюлю. Добавьте сахар, соль и лимонную или уксусную кислоту в соответствии с пропорциями. Доведите эту жидкость до кипения.

Закатайте консервацию. Залейте помидоры кипящим маринадом в банке и герметично закройте крышкой с помощью ключа для консервации.