- Дата публикации
-
- Категория
- Консервация и варенье
- Количество просмотров
- 3996
- Время на прочтение
- 2 мин
Домашние консервированные помидоры: проверенный рецепт на трехлитровую банку
Рецепт маринованных помидоров с морковью и луком на зиму.
Консервация овощей на зиму является давней кулинарной традицией, позволяющей сохранить вкус лета для холодных дней. Особой популярностью пользуются маринованные помидоры, ведь они получаются кисло-сладкими и отлично дополняют любой гарнир или мясное блюдо. Простой и надежный способ приготовления таких томатов не требует сложных ингредиентов или стерилизации самой банки в кипящей воде.
Необходимые ингредиенты на одну трехлитровую банку
Помидоры — сколько поместится в емкость.
Морковь — 1 средняя штука
Лук — 1 головка
Сахар — 5 столовых ложек
Соль — 1 столовая ложка
Кислота (лимонная или уксусная по вкусу) — 1 чайная ложка
Лавровый лист — 2-3 штуки
Перец черный горошком — 5-10 штук
Пошаговый процесс приготовления
Подготовьте овощи. Помидоры тщательно промойте в холодной воде. Морковь очистите от кожуры и нарежьте кружочками или кусочками, а лук освободите от шелухи.
Выложите на дно чистой трехлитровой банки специи и овощи. Добавьте лавровый лист, перец горошком, кусочки моркови и лука, затем плотно заполните банку подготовленными помидорами.
Сделайте первую заливку. Залейте овощи в баке кипятком, прикройте сверху чистым полотенцем и дайте постоять в течение двадцати — тридцати минут.
Приготовьте маринад. Осторожно слейте воду из банки обратно в кастрюлю. Добавьте сахар, соль и лимонную или уксусную кислоту в соответствии с пропорциями. Доведите эту жидкость до кипения.
Закатайте консервацию. Залейте помидоры кипящим маринадом в банке и герметично закройте крышкой с помощью ключа для консервации.
Оставьте для постепенного охлаждения. Переверните банку вверх дном, хорошо укутайте ее теплым полотенцем или пледом и оставьте в таком виде в сутки.