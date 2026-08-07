Хулиган задержан / © Национальная полиция Киева

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В Бучанском районе Киевской области задержан мужчина, который бросил гранату в помещение одного из предприятий. Таким образом, он отреагировал на конфликт из-за платежки за коммунальные услуги.

Об этом говорится в сообщении полиции.

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На месте полицейские предварительно установили, что 48-летний местный житель после конфликта по коммунальным начислениям бросил в кабинет административного здания тренировочную гранату. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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По факту хулиганства начато досудебное расследование (ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Одесской области военный подорвал гранату возле детей. Как выяснилось, 51-летний военный, самовольно покинувший часть и пьяный, у лицея цеплялся к подросткам.

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