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- Украина
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Мужчина бросил гранату в коммунальщиков из-за платежек — первые детали
Мужчина в Киевской области начал ссору с работниками предприятия по начислениям за коммунальные услуги.
В Бучанском районе Киевской области задержан мужчина, который бросил гранату в помещение одного из предприятий. Таким образом, он отреагировал на конфликт из-за платежки за коммунальные услуги.
Об этом говорится в сообщении полиции.
На месте полицейские предварительно установили, что 48-летний местный житель после конфликта по коммунальным начислениям бросил в кабинет административного здания тренировочную гранату. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
По факту хулиганства начато досудебное расследование (ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в Одесской области военный подорвал гранату возле детей. Как выяснилось, 51-летний военный, самовольно покинувший часть и пьяный, у лицея цеплялся к подросткам.