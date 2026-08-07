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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Мужчина бросил гранату в коммунальщиков из-за платежек — первые детали

Мужчина в Киевской области начал ссору с работниками предприятия по начислениям за коммунальные услуги.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Хулиган задержан

Хулиган задержан / © Национальная полиция Киева

В Бучанском районе Киевской области задержан мужчина, который бросил гранату в помещение одного из предприятий. Таким образом, он отреагировал на конфликт из-за платежки за коммунальные услуги.

Об этом говорится в сообщении полиции.

На месте полицейские предварительно установили, что 48-летний местный житель после конфликта по коммунальным начислениям бросил в кабинет административного здания тренировочную гранату. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

По факту хулиганства начато досудебное расследование (ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Одесской области военный подорвал гранату возле детей. Как выяснилось, 51-летний военный, самовольно покинувший часть и пьяный, у лицея цеплялся к подросткам.

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