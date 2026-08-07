Подоляк назвал условия, которые принудят Путина к переговорам

Михаил Подоляк / © Associated Press

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Единственное, что может заставить президента РФ Владимира Путина пойти на переговоры и остановить войну в Украине — это давление, военное, экономическое и политическое.

Об этом в эфире «Ми — Україна» заявил советник Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

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«Единственное, что приведет нас к переговорному процессу — это масштабные удары по территории России», — сказал он.

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По его словам, принуждение обеспечивается двумя путями — минимизация того, что делает РФ ударами баллистикой по Украине, а также существенное наращивание ударов по России.

Напомним, журналист и историк Дэвид Саттер заявил, что основным инструментом влияния западных союзников на президента России Владимира Путина является военная поддержка нашего государства и углубление сотрудничества между оборонной промышленностью стран Запада и Украины.

Он подчеркнул, что убедить Владимира Путина дипломатическим путем невозможно, поскольку тот реагирует только на реальное силовое давление.

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