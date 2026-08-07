«Очень сильно бахнуло»: громкий взрыв в Москве испугал россиян, звук слышали по всей столице

Москва. / © Associated Press

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Утром 7 августа жители разных районов Москвы услышали мощный взрыв. В некоторых квартирах ощущалась вибрация, а в автомобилях сработала сигнализация.

Об этом сообщили различные телеграммы-каналы и Мeduza.

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Москвичи жаловались на громкий звук, прогремевший как взрыв. Его слышали на юго-западе, юго-востоке, северо-западе и даже в центре столицы РФ. Громкий звук также взволновал жителей более отдаленных населенных пунктов и Подмосковья — таких, как Домодедова, Чехова, Серпухова.

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Жительница Можайского района Москвы рассказала ресурсу «Осторожно, новости», что слышала сразу два громких звука. По ее словам, было ощущение, что вот над головой в дом прилетело и земля задрожала.

В то же время, читатели телеграмм-канала ASTRA жаловались, что «взрыв был очень сильным», что «что-то очень сильно бахнуло». Впрочем, жалуются москвичи, нигде ничего не пишут, непонятно, что взорвалось, а визуально ничего не видно

Что известно о взрывах в Москве

В московском отделении МЧС заявили, мол, им пока неизвестна причина громкого звука.

«Знаем об этой ситуации, но нет никаких признаков ни задымления, ни возгорания — ничего нет. Тоже слышали, но где и что — непонятно», — заявили в ведомстве.

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Между тем, один из крупных мониторинговых каналов, сообщающий об угрозах атак, решил немного уменьшить панику и градус напряженности. Отмечается, что якобы причина громкого звука — переход истребителя Су-35 на сверхзвук в Московской области.

Власти пока не комментировали информацию.

Напомним, 4 августа под Москвой произошли очередные взрывы из-за атаки БпЛА. Власти отчитывались, что «наиболее серьезные последствия» произошли в муниципальном округе Чехов. Там из-за обстрела занялись складские помещения Wildberries. В частном секторе начался пожар. Также произошли «прилеты» промышленной зоны Новоселок.

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