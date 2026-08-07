Что будет с организмом, если каждый день пить пиво

Что будет, если пить пиво каждый день

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Лето, жара обычно побуждают к употреблению большого количества воды. Некоторые считают, что утолять жажду можно и пивом, но в то же время не принимается во внимание, что бутылка пива содержит 50-100 граммов чистого спирта.

Рассказываем, что будет с организмом, если ежедневно пить пиво.

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Регулярное употребление пива может привести к алкоголизму и не только

Регулярное потребление пива может привести к развитию пивного алкоголизма.

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Пиво содержит множество вредных веществ, вызывающих опьянение. Это сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол, которые не только усиливают эффекты опьянения, но и оказывают негативное влияние на внутренние органы человека и организм в целом.

Если пиво ежедневно потреблять, это может вызвать проблемы с весом. Углекислый газ и дрожжи расширяют желудок, а спирт раздражает сенсоры пищеварительного тракта и блокирует центры насыщения. Поэтому после пива, как собственно, и после других алкогольных напитков, обычно хочется много есть.

По мнению врача Сергея Худолея, последствиями ежедневного потребления пива могут быть:

Утолщение стенок сердца, расширение полости сердца, так называемое «пивное сердце», некрозы сердечной мышцы и даже инфаркты.

Разнообразные нарушения работы желудочно-кишечного тракта, как гастрит, панкреатит, гепатоз, цирроз печени, нарушение функции почек, отечность конечностей, одутловатость лица.

Нарушение работы мозга, гибель клеток мозга, развитие деменции, эпилепсия, поражение органов зрения и слуха, нарушение сна.

Нарушение периферической нервной системы может возникнуть деменция, ухудшается зрение, слух, появляются нарушения сна, возможна невропатия.

Нарушение гормонального фона и репродуктивной функции.

Воздействие пива на организм мужчины

Ежедневное употребление пива может вызвать ожирение у мужчин и появление пивного животика. Под действием алкоголя и фитогормонов избыток калорий может откладываться именно в животе.

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Мужчина начинает превращаться в женщину - увеличивается грудь, откладываются жировые ткани по женскому типу. Сперматозоиды становятся неактивными, их количество уменьшается, снижается либидо, начинаются проблемы с эрекцией.

Как влияет регулярное потребление пива на организм женщины

Потребление пива также может отрицательно повлиять на организм женщин, прежде всего на гормональный фон. У женщин можно наблюдать огрубение голоса, появление щетины и усов, нарушение либидо, репродуктивные функции. Возникают нарушения менструального цикла, снижаются шансы на оплодотворение и здоровое вынашивание ребенка.

Польза пива для мужчин и женщин

В пиве содержится достаточно много витаминов и микроэлементов. Это витамины В1 и В2, аминокислоты, калий, натрий, магний, фосфор, антиоксиданты, органические кислоты, флавоноид ксантохумол, подавляющий действие канцерогенов. Благодаря содержанию сахара, пиво может быстро пополнить запасы энергии.

Кроме того, пиво может понижать болевой синдром и благодаря дрожжам препятствует размножению некоторых болезнетворных микроорганизмов.

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Опасность употребления пива летом

При употреблении пива в жаркий летний день увеличивается теплоотдача путем потоотделения. Известно, что пиво оказывает мочегонный эффект, в то же время человек не замечает, как вместо того, чтобы утолить жажду, он теряет жидкость. Вместе с обезвоживанием организма начинается алкогольная интоксикация.

Кому нельзя пить пиво

Поскольку пиво раздражает верхние отделы пищеварительного тракта, оно категорически противопоказано людям, страдающим хроническими заболеваниями органов пищеварения, особенно такими, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь и хронический панкреатит.

Отказаться от пива лучше людям, страдающим сахарным диабетом, высоким давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исключить пиво следует беременным и кормящим женщинам.

Нельзя употреблять детям и подросткам.

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