Что будет с организмом, если каждый день пить пиво

Что происходит с организмом, если регулярно пить пиво. Воздействие пива на женщин, как пиво влияет на мужской организм
Лето, жара обычно стимулирует потребление большого количества воды. Некоторые считают, что утолять жажду можно и пивом, но при этом не принимается во внимание, что бутылка пива содержит 50-100 грамм чистого спирта.
Рассказываем, что будет с организмом, если ежедневно пить пиво.
Регулярное употребление пива может привести к алкоголизму и не только
Регулярное потребление пива может привести к развитию пивного алкоголизма.
Пиво содержит множество вредных веществ, вызывающих опьянение. Это сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол, которые не только усиливают эффекты опьянения, но и оказывают негативное влияние на внутренние органы человека и организм в целом.
Если пиво ежедневно потреблять, это может вызвать проблемы с весом. Углекислый газ и дрожжи расширяют желудок, а спирт раздражает сенсоры пищеварительного тракта и блокирует центры насыщения. Поэтому после пива, как, собственно, и после других алкогольных напитков, обычно хочется много есть.
По мнению врача Сергея Худолея, последствиями ежедневного потребления пива могут быть:
- Утолщение стенок сердца, расширение полости сердца, так называемое "пивное сердце", некрозы сердечной мышцы и даже инфаркты.
- Разнообразные нарушения работы желудочно-кишечного тракта, как гастрит, панкреатит, гепатоз, цирроз печени, нарушение функции почек, отечность конечностей, одутловатость лица.
- Нарушение работы мозга, гибель клеток мозга, развитие деменции, эпилепсия, поражение органов зрения и слуха, нарушение сна и т.д.
- Нарушения периферической нервной системы, может возникнуть деменция, ухудшается зрение, слух, появляются нарушения сна, возможна невропатия.
- Нарушение гормонального фона и репродуктивной функции.
Воздействие пива на организм мужчины
Ежедневное употребление пива может вызвать ожирение у мужчин и появление "пивного" живота. Под действием алкоголя и фитогормонов избыток калорий может откладываться именно на животе.
Мужчина начинает превращаться в женщину -- увеличивается грудь, откладываются жировые ткани по женскому типу. Сперматозоиды становятся неактивными, их количество уменьшается, снижается либидо, начинаются проблемы с эрекцией.
Как влияет регулярное потребление пива на организм женщины
Потребление пива также может повлиять на организм женщин, в первую очередь на гормональный фон. У женщин можно наблюдать огрубение голоса, появление щетины и усов, нарушение либидо, репродуктивных функций. У женщин возникают нарушения менструального цикла, снижаются шансы на оплодотворение и здоровое вынашивание ребенка.
Польза пива для мужчин и женщин
В пиве содержится достаточно много витаминов и микроэлементов. Это витамины В1 и В2, аминокислоты, калий, натрий, магний, фосфор, антиоксиданты, органические кислоты, флавоноид ксантохумол, подавляющий действие канцерогенов. Благодаря содержанию сахара, пиво может быстро пополнить запасы энергии.
Кроме того, пиво может понижать болевой синдром, а благодаря дрожжам препятствует размножению некоторых болезнетворных микроорганизмов.
Опасность употребления пива летом
При употреблении пива в жаркий летний день увеличивается теплоотдача путем потоотделения. Известно, что пиво оказывает мочегонный эффект, при этом человек не замечает, как вместо того, чтобы утолить жажду, он теряет жидкость. Вместе с обезвоживанием организма начинается алкогольная интоксикация.
Кому нельзя пить пиво
- Поскольку пиво раздражает верхние отделы пищеварительного тракта, оно категорически противопоказано людям, страдающим хроническими заболеваниями органов пищеварения, особенно такими как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь и хронический панкреатит.
- Отказаться от пива лучше людям, страдающим сахарным диабетом, высоким давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Исключить пиво следует беременным и кормящим женщинам.
- Нельзя употреблять его детям и подросткам.
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