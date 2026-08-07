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ТСН в социальных сетях

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Что будет с организмом, если каждый день пить пиво

Что происходит с организмом, если регулярно пить пиво. Воздействие пива на женщин, на мужской организм

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Что будет, если пить пиво каждый день

Что будет, если пить пиво каждый день

Лето, жара обычно побуждают к употреблению большого количества воды. Некоторые считают, что утолять жажду можно и пивом, но в то же время не принимается во внимание, что бутылка пива содержит 50-100 граммов чистого спирта.

Рассказываем, что будет с организмом, если ежедневно пить пиво.

Регулярное употребление пива может привести к алкоголизму и не только

Регулярное потребление пива может привести к развитию пивного алкоголизма.

Пиво содержит множество вредных веществ, вызывающих опьянение. Это сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол, которые не только усиливают эффекты опьянения, но и оказывают негативное влияние на внутренние органы человека и организм в целом.

Если пиво ежедневно потреблять, это может вызвать проблемы с весом. Углекислый газ и дрожжи расширяют желудок, а спирт раздражает сенсоры пищеварительного тракта и блокирует центры насыщения. Поэтому после пива, как собственно, и после других алкогольных напитков, обычно хочется много есть.

По мнению врача Сергея Худолея, последствиями ежедневного потребления пива могут быть:

  • Утолщение стенок сердца, расширение полости сердца, так называемое «пивное сердце», некрозы сердечной мышцы и даже инфаркты.

  • Разнообразные нарушения работы желудочно-кишечного тракта, как гастрит, панкреатит, гепатоз, цирроз печени, нарушение функции почек, отечность конечностей, одутловатость лица.

  • Нарушение работы мозга, гибель клеток мозга, развитие деменции, эпилепсия, поражение органов зрения и слуха, нарушение сна.

  • Нарушение периферической нервной системы может возникнуть деменция, ухудшается зрение, слух, появляются нарушения сна, возможна невропатия.

  • Нарушение гормонального фона и репродуктивной функции.

Воздействие пива на организм мужчины

Ежедневное употребление пива может вызвать ожирение у мужчин и появление пивного животика. Под действием алкоголя и фитогормонов избыток калорий может откладываться именно в животе.

Мужчина начинает превращаться в женщину - увеличивается грудь, откладываются жировые ткани по женскому типу. Сперматозоиды становятся неактивными, их количество уменьшается, снижается либидо, начинаются проблемы с эрекцией.

Как влияет регулярное потребление пива на организм женщины

Потребление пива также может отрицательно повлиять на организм женщин, прежде всего на гормональный фон. У женщин можно наблюдать огрубение голоса, появление щетины и усов, нарушение либидо, репродуктивные функции. Возникают нарушения менструального цикла, снижаются шансы на оплодотворение и здоровое вынашивание ребенка.

Польза пива для мужчин и женщин

В пиве содержится достаточно много витаминов и микроэлементов. Это витамины В1 и В2, аминокислоты, калий, натрий, магний, фосфор, антиоксиданты, органические кислоты, флавоноид ксантохумол, подавляющий действие канцерогенов. Благодаря содержанию сахара, пиво может быстро пополнить запасы энергии.

Кроме того, пиво может понижать болевой синдром и благодаря дрожжам препятствует размножению некоторых болезнетворных микроорганизмов.

Опасность употребления пива летом

При употреблении пива в жаркий летний день увеличивается теплоотдача путем потоотделения. Известно, что пиво оказывает мочегонный эффект, в то же время человек не замечает, как вместо того, чтобы утолить жажду, он теряет жидкость. Вместе с обезвоживанием организма начинается алкогольная интоксикация.

Кому нельзя пить пиво

  • Поскольку пиво раздражает верхние отделы пищеварительного тракта, оно категорически противопоказано людям, страдающим хроническими заболеваниями органов пищеварения, особенно такими, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь и хронический панкреатит.

  • Отказаться от пива лучше людям, страдающим сахарным диабетом, высоким давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

  • Исключить пиво следует беременным и кормящим женщинам.

  • Нельзя употреблять детям и подросткам.

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