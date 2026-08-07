Лариса Кадочникова стала вдовой: ее муж умер после четырех лет борьбы с болезнью

Лариса Кадочникова

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Украинская актриса Лариса Кадочникова пережила тяжелую потерю — умер ее муж, адвокат Андрей Галь.

Мужчине было 62 года. Последние четыре года он боролся с тяжелым недугом, о котором артистка публично рассказывала лишь незадолго до его смерти.

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О трагедии сообщил Национальный союз кинематографистов Украины. В посте выразили соболезнования Кадочниковой и назвали ее возлюбленного не только спутником жизни, но и близким другом и надежной опорой.

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«С глубокой грустью мы узнали, что после продолжительной болезни на 63 году жизни отошел в вечность известный адвокат Андрей Михайлович Галь — близкий друг, спутник жизни и надежная поддержка члена нашего Союза, выдающейся украинской актрисы, народной артистки Украины и лауреатки Национальной премии имени Шевченко Ларисы Валентиновны Кадочниковой. Выражаем искренние соболезнования нашей коллеге в этот тяжелый час. Мы рядом с вами, Лариса Валентиновна, и разделяем вашу боль. Вечная и светлая память Андрея Михайловича»,— говорится в заявлении.

Пост Национального союза кинематографистов Украины

Еще в конце июля актриса в комментарии «Наодинці з Гламуром» признавалась, что состояние Андрея Галя очень серьезное. Она не стала раскрывать его диагноз, однако говорила, что мужчина уже несколько лет подряд борется с недугом.

«Это боль моя. Я его очень люблю, но он очень серьезно болен. Я думаю только об одном: чтобы он жил, остался таким же чудесным! А мне нужно мужество! Четыре года он болен», — делилась тогда Кадочникова.

Отношения Ларисы и Андрея продолжались более шести лет. Официально они не оформляли брак, но жили вместе и называли друг друга близкими людьми.

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Их роман начался после смерти второго мужа актрисы Михаила Саранчука. Андрей Галь был адвокатом и помогал Кадочниковой с юридическими вопросами после потери возлюбленного. Со временем профессиональные отношения переросли в личные, а мужчина стал для актрисы новой поддержкой. Теперь Кадочниковой снова пришлось пережить смерть близкого мужчины.

Первым мужем актрисы был известный украинский режиссер и оператор Юрий Ильенко. Супруги прожили вместе 18 лет. Ильенко скончался в июне 2010 года.

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