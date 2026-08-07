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- Украина
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Скандал во Франковске: работники "Новой почты" шваброй вытолкали собаку на 37-градусную жару
«Новая почта» уволила работников, которые выгнали из отделения бездомную собаку в жару.
В Ивано-Франковске работники «Новой почты» в 37-градусную жару шваброй вытолкали бездомную собаку из отделения на улицу. Но компания уже отреагировала и причастных уволила. Более того, собаку уже готовы забрать в семью.
Об этом пользователи сообщили в соцсетях.
На опубликованном в Threads видео видно, как трое мужчин выталкивают собаку со склада. Животное вело себя спокойно и просто лежало на полу в тени. Один из мужчин несколько метров толкал его шваброй, а еще один, одетый в форму «Новой почты», помогал выгонять собаку руками.
Что говорят в «Новой почте»
В официальном заявлении «Новой почты», обнародованном в Facebook, говорится, что такое поведение противоречит их ценностям, поскольку сеть является pet-friendly пространством. После внутреннего расследования компания приняла решение уволить причастных работников.
Для всей команды сети проведут дополнительные разъяснения по поводу действий в подобных ситуациях.
Пока команда разыскивает собаку. Когда животное найдут, компания отправит его на комплексное обследование и лечение в ветеринарную клинику в Глухове и полностью покроет расходы.
Соучредитель компании Инна Поперешнюк добавила, что на улицу собака уже не вернется — один из сотрудников компании готов забрать животное в свою семью.
Напомним, ветеринар Евгений Кмитевич в материале TSN.ua о помощи котам и собакам в жару объяснял, что шерсть и подшерсток образуют воздушную прослойку, которая частично защищает животное от температурных перепадов.
Не оставляйте любимца в машине, не устраивайте длительные прогулки в жару и не ждите, что опасные симптомы пройдут сами. При подозрении на тепловой удар первая помощь необходима одновременно с консультацией и скорейшей транспортировкой животного к ветеринару.