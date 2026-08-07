15 правнуков королевы Елизаветы II: кто они и какое место занимают в очереди на престол

Меган, Гарри и Арчи / © Associated Press

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Самая долгоправящая монархиня Великобритании была не только матерью четверых детей, но и при жизни успела увидеть рождение восьми внуков. Но королевская семья продолжает пополняться, и на момент смерти у королевы Елизаветы II было целых 12 правнуков, а за годы после её смерти родились ещё трое.

Ниже — «королевский путеводитель» с 15 правнуками королевы Елизаветы II от издания People.

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1. Саванна Филлипс

Саванна и Айла Филлипс / © Getty Images

Питер Филлипс и его бывшая жена Отем — родители старшей правнучки королевы Елизаветы II — Саванны Филлипс, которая родилась 29 декабря 2010 года. Питер, сын принцессы Анны, также является старшим внуком монархини.

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На момент рождения Саванна занимала 12-е место в очереди на престол, но после рождения принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи опустилась ниже в списке.

Кроме того, после рождения детей Меган Маркл — принцессы Беатрис и принцессы Евгении — Саванна теперь занимает 20-е место в очереди на престол.

Саванна — первая внучка принцессы Анны и её бывшего мужа Марка Филлипса.

2. Айла Филлипс

Питер и Отем во второй раз стали родителями 29 марта 2012 года — у них родилась дочь Айла Элизабет Филлипс. В очереди на престол она стоит сразу после своей старшей сестры Саванны.

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Имя Айл является уникальным для королевской семьи. Это шотландское слово, означающее «остров». Её второе имя, конечно же, является данью памяти её прабабушке, королеве Елизавете.

Айла — вторая внучка принцессы Анны и Марка Филлипса.

3. Принц Джордж

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями своего первого ребенка — принца Джорджа — 22 июля 2013 года.

Джордж получил имя в честь отца своей прабабушки. Молодой принц занимает второе место в очереди на британский престол после своего отца.

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Принц Джордж — первый внук короля Чарльза и покойной принцессы Дианы, его бывшей супруги.

4. Миа Тиндалл

Миа Тиндалл / © Getty Images

Внучка королевы, Зара, и её супруг Майк Тиндалл стали родителями первого ребёнка — дочери Миа Тиндалл — 17 января 2014 года. В настоящее время Миа занимает 23-е место в очереди на престол.

Для своей первенцы Тиндалы выбрали имя, которого раньше не было в королевской семье. Миа происходит от египетского слова «любимая», а в итальянском языке означает «моя».

В мае 2017 года Майк рассказал газете The Sunday Times, что Миа стала для них «спасением» после того, как Зара пережила выкидыш.

Миа — третья внучка принцессы Анны и Марка Филлипса.

5. Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

2 мая 2015 года принц Уильям и принцесса Кейт стали родителями второго ребенка — дочери принцессы Шарлотты. Она — младшая сестра принца Джорджа.

Согласно Закону о престолонаследии 2013 года, порядок рождения определяет, кто станет следующим королём или королевой Великобритании, независимо от пола. Если бы этот закон не вступил в силу, принцесса Шарлотта уступила бы свое место младшему брату, принцу Луи. Вместо этого она стоит сразу после брата Джорджа — на третьем месте в очереди на престол.

Принцесса Шарлотта — вторая внучка короля Чарльза и принцессы Дианы.

6. Принц Луи

Принц Луи / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Уильям и Кейт стали родителями третьего ребенка — сына принца Луи — 23 апреля 2018 года. Он является младшим братом принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Его полное имя — принц Луи Артур Чарльз. Все три имени связаны с представителями королевской семьи. Он занимает четвёртое место в очереди на престол — сразу после своей сестры.

Принц Луи — третий внук короля Чарльза и принцессы Дианы.

7. Лена Тиндалл

Лена Тиндалл / © Getty Images

18 января 2018 года Зара и Майк Тиндалл стали родителями второго ребенка — дочери Лены Тиндалл. Она — младшая сестра Миа и родилась после того, как Зара перенесла два выкидыша.

Лена занимает 24-е место в очереди на престол, сразу после Миа.

Она — четвёртая внучка принцессы Анны и Марка Филлипса.

8. Принц Арчи

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями своего первого ребенка — сына Арчи Гаррисона — 6 мая 2019 года.

Супруги отошли от традиции, дав сыну имя, которое удивило даже букмекеров. Арчи занимает шестое место в очереди на престол — сразу после своего отца.

Когда после смерти королевы Елизаветы король Чарльз вступил на престол, Арчи получил титул «принц» как внук монарха.

Он — четвёртый внук короля Чарльза и принцессы Дианы.

9. Лукас Тиндалл

Лукас Тиндалл / © Getty Images

Зара и Майк Тиндалл стали родителями третьего ребенка — сына Лукаса Филиппа — 21 марта 2021 года. О беременности они объявили в декабре 2020 года.

Мальчик, ставший пятым внуком принцессы Анны, родился при довольно драматических обстоятельствах. Майк рассказал в подкасте The Good, The Bad & The Rugby, что сын родился дома в ванной комнате, когда стало ясно, что Зара не успеет добраться до больницы.

Лукас занимает 25-е место в очереди на престол.

10. Август Бруксбенк

Август и Эрнест Бруксбенки / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения и её супруг Джек Бруксбенк стали родителями своего первого общего ребёнка — сына Августа Филиппа Хоука — 9 февраля 2021 года.

Принцесса Евгения отметила это событие милой черно-белой фотографией, опубликованной в Instagram, с подписью в виде трёх голубых сердечек. Он занимает 13-е место в очереди на престол — сразу после своей матери.

Август стал первым внуком родителей Евгении — бывшего принца Эндрю и его бывшей супруги Сары Фергюсон.

11. Принцесса Лилибет

Принцесса Лилибет / © instagram.com/misanharriman

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями дочери Лилибет, которую зовут Лили, 4 июня 2021 года после того, как в День святого Валентина объявили о беременности Меган.

«Лили названа в честь её прабабушки, Её Величества королевы, чьё семейное прозвище — Лилибет», — говорилось в заявлении супругов. «Её второе имя, Диана, было выбрано в честь её любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской».

Первый день рождения Лили совпал с празднованием платинового юбилея её прабабушки. Во время этих торжеств Меган и Гарри поделились новой милой фотографией дочери.

В настоящее время она занимает седьмое место в очереди на престол — сразу после своего брата Арчи.

Лили — пятая внучка короля Чарльза и принцессы Дианы.

12. Сиенна Мапелли Моцци

Сиенна Мапелли Моцци с братом и отцом / © Instagram британской королевской семьи

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци стали родителями своего первого общего ребенка — дочери Сиенны Элизабет — 18 сентября 2021 года. У Эдоардо также есть сын Вулфи от предыдущих отношений с Дарой Хуанг.

Очевидно, что второе имя девочки — это милая дань памяти её бабушке, королеве Елизавете. Её первое имя также имеет несколько символических связей с Ферги — в частности, с рыжими волосами, которые объединяют три поколения женщин их семьи.

Сиенна была включена в британскую линию престолонаследия и занимает 10-е место — сразу после своей матери. На официальном королевском сайте она указана как «мисс Сиенна Мапелли Моцци».

Девочка стала второй внучкой бывшего принца Эндрю и Сары Фергюсон.

13. Эрнест Бруксбенк

Эрнест Бруксбенк / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк стали родителями второго общего ребенка — ещё одного сына, которого назвали Эрнест Джордж Ронни. Он родился 30 мая 2023 года.

Эрнест стал первым правнуком, родившимся после смерти королевы Елизаветы II. В настоящее время он занимает 14-е место в очереди на престол.

14. Афина Мапелли Моцци

Афина Мапелли Моцци

Афина Элизабет Роуз, чье второе имя является данью памяти покойной бабушке Беатрис — королеве Елизавете, — родилась 22 января 2025 года, на несколько недель раньше запланированного срока.

Афина в настоящее время занимает 11-е место в очереди на престол.

15. Дочь принцессы Евгении и Джека Бруксбенка

Дочь принцессы Евгении и Джека Бруксбенка / © Instagram принцессы Евгении

3 августа 2026 года принцесса Евгения и Джек Бруксбенк стали родителями третьего ребенка — дочери, которая пополнила семью, присоединившись к старшим братьям Августу и Эрнесту.

«Мы с Джеком так рады объявить о рождении девочки Бруксбенк!! Мы бесконечно влюблены в нашу маленькую дочь», — написала Евгения в Instagram.

Её дочь занимает 15-е место в очереди на престол.

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