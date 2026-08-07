В центре Львова прозвучали хиты "Скрябина": MONATIK создал попурри к премьере фильма о Кузьме

Реклама

Накануне выхода документального фильма «Кузьма: Страшно веселый» студия KNIFE! Films представила специальный музыкальный проект. На площади Рынок во Львове устроили флешмоб с известными песнями группы «Скрябин».

Музыкальным продюсером попурри выступил MONATIK. Он объединил композиции группы в одну историю, которую исполнили представители нового поколения украинских артистов: Tember Blanche, Krylata, Азиза, Yarima, Denoma и Feviane. К ним также присоединился Народный художественный коллектив Украины — хор «Радуница».

Реклама

По словам MONATIK, работа над песнями Кузьмы была для него интересной и ответственной.

Реклама

«Для меня Кузьма — гениальная личность, поэтому эта работа была интересной, важной и очень ответственной. Она пронизана ностальгией, грустью по утрате и любимыми песнями. Некоторые композиции пришлось вплести между строк, как бы скрывая, но в то же время раскрывая новые грани творчества Кузьмы», — рассказал артист.

Он добавил, что созданное попурри, по его мнению, соответствует названию будущего фильма: сначала работать над ним было страшно, а потом — весело.

Флешмоб сняли прямо среди прохожих на площади Рынок. Авторы сознательно отказались от постановочного формата, чтобы запечатлеть естественные реакции людей и показать, как музыка «Скрябина» объединяет разные поколения.

«Мы сразу поняли, что это не должно выглядеть как концерт или музыкальный клип. Хотелось создать ощущение флешмоба, когда люди неожиданно становятся свидетелями того, как прямо посреди города звучат песни Кузьмы. Для нас были важны искренние эмоции людей», — отметил режиссёр фильма Артем Григорян.

Реклама

Идея попурри возникла из-за того, что было невозможно остановиться только на одной композиции группы.

«Мы искали идею, которая бы показала масштаб того, что оставил после себя Кузьма. И быстро поняли: выбрать одну песню невозможно — хитов слишком много, и у каждого она своя. Так родилась идея попурри, объединившего самые известные композиции „Скрябина“ в одну историю», — рассказал продюсер Максим Сердюк.

Музыкальный проект был создан в поддержку документального фильма «Кузьма: Страшно веселый». Это новая работа вышеупомянутой студии, которая ранее выпустила фильм «Яремчук: Несравненный мир красоты».

Фильм рассказывает историю Андрея Кузьменко — лидера группы «Скрябин», музыканта, телеведущего и писателя. В картину вошли эксклюзивные архивные материалы, которые ранее не показывались широкой аудитории. Они призваны раскрыть внутренние перемены артиста, его самоиронию и насыщенную творческую жизнь.

Реклама

Режиссером фильма стал Артем Григорян, а продюсером — Максим Сердюк. В кинотеатрах Украины и более чем 30 стран мира картина выйдет 13 августа.

Новости партнеров