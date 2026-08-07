Белая одежда не спасет: как цвет и ткань на самом деле влияют на тело в жару

Белая одежда на самом деле не спасает от экстремальной жары / © Freepik

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Когда столбики термометров стремительно ползут вверх, большинство людей автоматически достают из шкафа светлые вещи, потому что искренне верят в их способность отражать солнечные лучи и дарить прохладу в невыносимую жару . Однако законы физики и физиологии доказывают, что реальное чувство комфорта зависит от более сложной комбинации факторов, где цвет играет далеко не главную роль.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Почему свободный фасон важнее цвета

Светлые поверхности действительно лучше отражают солнечное излучение, в то время как темные его поглощают, поэтому наружный слой черной футболки на солнце нагреется гораздо сильнее. Однако для нашего организма имеет значение не температура самой ткани, а то сколько этого тепла дойдет непосредственно до кожи и как эффективно тело сможет отдать собственную тепловую энергию.

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Ярким примером этого является традиционная одежда бедуинов, веками носящих именно черные просторные мантии под палящим солнцем пустыни. Масштабное исследование показало, что хотя черная ткань поглощает больше тепла, благодаря свободному крою между ней и кожей образуется воздушная прослойка, в которой нагретый воздух быстро поднимается вверх и выходит наружу, не обжигая тело.

Именно поэтому обжатая белая майка может оказаться гораздо хуже выбором для жаркого дня, чем свободная рубашка темного цвета. Главной задачей летнего гардероба является обеспечение беспрепятственной циркуляции воздуха, чтобы организм мог свободно дышать и регулировать свою температуру естественным путем испарения.

Материал и уровень влажности воздуха

Главным механизмом охлаждения человеческого тела является испарение пота из кожи, гораздо лучше работающий в условиях сухого климата. Если же на улице высокая влажность, пот улетучивается крайне медленно, поэтому одежда должна не только впитывать влагу, но и максимально быстро отводить ее наружу.

Обычный хлопок прекрасно подходит для сухой жары, но во время интенсивного потоотделения он быстро намокает, становится тяжелым и неприятно прилипает к телу. Зато лен благодаря своим более жестким волокнам лучше держит форму и обеспечивает идеальную вентиляцию, а современные спортивные ткани из полиэстера специально разрабатываются так, чтобы мгновенно отводить влагу от эпидермиса.

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Защита от ультрафиолета и технологии будущего

Мало кто знает, но темная одежда имеет весомое преимущество летом, поскольку она обеспечивает гораздо лучшую защиту от вредного ультрафиолетового излучения. Красители в темных тканях действуют как своеобразный фильтр, эффективно поглощающий УФ-лучи, тогда как через тонкий белый хлопок опасная радиация легко проникает в кожу.

Важно помнить, что намокание ткани существенно изменяет ее оптические свойства и снижает уровень защиты от солнца. Поэтому обычная мокрая белая футболка на пляже, хоть и дает приятное чувство прохлады, фактически оставляет кожу беззащитной перед солнечными ожогами, что требует использования кремов из SPF или специальной одежды с маркировкой защиты UPF.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что под прямыми солнечными лучами лучше носить закрытую, но просторную одежду, чем оставлять большие участки кожи полностью обнаженными. Тонкая ткань надежно защищает эпидермис от прямого солнечного удара, позволяя при этом воздуху свободно циркулировать.

Ученые уже сейчас активно работают над созданием инновационных тканей будущего, которые не просто будут пассивно вентилировать тело, а физически будут снижать его температуру. В частности, разрабатываются экспериментальные материалы на основе нанопористого полиэтилена, эффективно пропускающие инфракрасное излучение тела наружу, позволяя человеку испытывать прохладу на 2°C — 2,7°C ниже, чем в обычной хлопковой одежде.

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Напомним, в жару у человека может случиться тепловой удар — самая опасная форма перегрева организма , представляющая серьезную угрозу жизни. Он может случиться не только на улице под прямым солнцем, но и в душном помещении или в автомобиле. Эксперты рассказали, как узнать тепловой удар и помочь пострадавшему, и что вообще делать, когда наступает жара.

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