Почему в доме снова беспорядок, даже если мы убираем каждый день: названа самая главная причина

Как поддерживать порядок в доме / © www.freepik.com/free-photo

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Многим знакома ситуация: только закончили уборку, а уже на следующий день кажется, будто в доме снова царит хаос. Пыль вытертая, пол чистый, вещи сложены, но чувство беспорядка никуда не исчезает. Поэтому люди часто обвиняют себя в неряшливости или думают, что просто недостаточно убирают. На самом деле эксперты по организации пространства утверждают: главная причина постоянного беспорядка заключается вовсе не в отсутствии желания убирать, а в избытке вещей, не имеющих своего постоянного места.

Главная причина беспорядка в доме

Когда в доме накапливается много разных вещей, поддерживать порядок становится все сложнее. Даже если регулярно пылесосить, мыть полы и вытирать пыль, вещи продолжают перемещаться с места на место. Поэтому создается впечатление, что дома постоянно не убрано.

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Специалисты объясняют: если предмет после использования не имеет места для хранения, он почти всегда будет оставаться на столе, диване или подоконнике.

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Уборка и порядок — это разные вещи

Многие люди путают эти понятия. Уборка — это процесс очистки поверхностей от пыли, грязи или мусора. Порядок — это правильно организованное пространство, в котором каждая вещь имеет свое место.

Именно поэтому можно потратить несколько часов на уборку, но уже вечером квартира снова будет выглядеть захламленной.

Избыток мелочей создает хаос

Особенно быстро беспорядок накапливается из-за небольших предметов:

чеки;

косметику;

зарядные устройства;

ключи;

документы;

детские игрушки;

декоративные мелочи.

Каждая отдельная вещь кажется незначительной, но вместе создают визуальный шум. Именно он заставляет мозг воспринимать помещение как захламленное даже тогда, когда оно чистое.

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Как изменить ситуацию

Эксперты советуют, прежде всего, пересмотреть количество вещей. Если определенный предмет не использовался больше года, следует честно ответить себе, действительно ли он нужен. Чем меньше лишних вещей в доме, тем легче поддерживать порядок.

Создайте место для каждой вещи. Организаторы пространства рекомендуют соблюдать простое правило: каждый предмет должен иметь постоянное место. Это может быть отдельная коробка, полка, ящик или органайзер.

Когда система становится привычной, вернуть вещь после использования занимает всего несколько секунд.

Используйте правило одной минуты

Многие специалисты советуют правило одной минуты. Если определенное дело можно выполнить менее чем за минуту, сделайте это сразу. Например:

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поставить чашку в посудомоечную машину;

повесить куртку;

убрать обувь;

сложить плед;

вернуть книгу на полку.

Такие маленькие действия практически незаметны, но именно они помогают избежать скопления хаоса.

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