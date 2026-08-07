51-летняя Могилевская без макияжа жестко ответила на слухи о "пластике" и поставила всех на место

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица и тренер нового сезона «Голоса країни» Наталья Могилевская показала, как спасается от летней жары.

На фотографиях 51-летняя исполнительница позировала в купальнике прямо в бассейне. Наталья не стала скрывать внешность за фильтрами или ретушью и показалась максимально близко к камере. Свой пост она посвятила жаркой погоде и спросила у подписчиков, какие способы помогают им легче переносить высокие температуры.

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«Друзья, кто как справляется с этой жарой? Я начну. Вода. Больше и повсюду. И пить и быть возле нее», — написала артистка.

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Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Однако в комментариях подписчики в очередной раз начали обсуждать внешность певицы и предполагать, что ее младший вид может являться результатом косметологических процедур, «фильтров», «Оземпика» или «пластики».

Это возмутило Могилевскую, и она развернуто объяснила, почему считает подобные утверждения неуместными. Певица подчеркнула, что человек, не знающий его лично, не может достоверно утверждать, что именно она делает со своей внешностью. К тому же артистка также отдельно отрицала предположение об употреблении популярных препаратов для похудения.

«Ну как вы так уверенно можете это знать?.. Не переставала в детстве удивляться бабушкам на лавочке… „Оземпик“ — яд. Я не рекламирую и не употребляю его. Вы его подсознательно рекламируете за мой счет. Также ваша уверенность в том, что вы знаете, что именно я делаю для себя, есть интерпретация или предположение. А вы утверждаете так, будто точно знаете, что нарушение моих границ, ведь мы незнакомы», — эмоционально написала Могилевская.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В заключение певица объяснила простую истину: «Милые, это просто фото и настроение. Вживую я имею точно более старший вид. А молодость она в глазах, в ежедневной работе над собой, чтобы выйти за пределы возраста, облика и требований мира».

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И все же нашлись и комментаторы, которые наоборот засыпали артистку комплиментами. Поклонники отметили ее естественный вид.

Наталья, поделитесь своим лайфхаком, как так можно выглядеть на 18? Вас не узнать, моложе с каждым годом!

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Пока певица продолжает активно работать. В частности, этой осенью она впервые станет тренером взрослого «Голоса країни», где вместе с Тиной Кароль и еще двумя наставниками будут искать новые вокальные таланты. Создатели шоу недавно удивили ее сюрпризом прямо в ее доме.

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