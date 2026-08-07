Птицы падают с неба: как один из самых жарких городов мира выживает при температуре более 48 градусов

Самый жаркий город. Фото: BTWImages/Shutterstock

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Когда термометр на рассвете в городе показывает 30 градусов тепла, трудно даже представить, как невыносима погода после обеда. Однако для жителей города Банда на севере Индии это уже стало частью суровой летней рутины. В этом году температура воздуха здесь пересекла отметку в 48 градусов Цельсия, а экстремальная жара начала серьезно угрожать не только людям, но всему живому вокруг.

Жизнь в ритме рассвета: как экстремальная погода меняет привычки

По словам известного исследователя климата Максимилиано Эрреры, в 2026 году город Банда несколько раз становился самым жарким местом на всей планете. В эти дни именно здесь фиксировали самую высокую температуру среди всех метеостанций мира.

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Такая аномальная погода заставила продавцов, грузчиков и других работников местных рынков адаптироваться к новым реалиям. Рабочий день здесь начинается еще задолго до рассвета, в четыре утра, когда воздух кажется относительно свежим при тридцати градусах тепла. Люди пытаются выполнить все трудные задачи до наступления полудня, поскольку пребывание под палящим солнцем в разгар дня представляет смертельную опасность для здоровья.

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Ситуацию критически усложняют аварийные или плановые отключения электроэнергии. В такие минуты потолочные вентиляторы останавливаются, и бетонные стены квартир превращаются в настоящие печи. Чтобы выжить, местные жители спасаются водой, прячутся в тени и полностью замирают в самые жаркие часы суток.

Как птицы массово гибнут из-за аномальных температур в Индии

Страдают от погодных аномалий и представители дикой природы. По свидетельствам очевидцев и местных жителей, во время самых мощных волн жары обессиленные птицы просто падают с неба из-за обезвоживания и перегрева.

Чтобы спасти пернатых жителей, местный охранник природы Шобхарам Кашьяп вместе с командой волонтеров развернули масштабную инициативу. Они установили более 15 тысяч искусственных скворечников и разложили по всему городу глиняные миски с чистой водой, чтобы птицы могли утомлять жажду и спасаться от жаркого солнца.

И ночью тоже без прохлады

Главная опасность длительной аномалии состоит в том, что жара не отпускает людей даже после заката. Накопленное за долгий день тепло здания продолжают интенсивно излучать несколько часов подряд. Поэтому тысячи людей вынуждены покидать духоту своих домов и спать прямо на улицах или на открытых платформах железнодорожных станций в поисках хотя бы минимального движения воздуха. Отсутствие ночного охлаждения истощает организм, не давая ему восстановиться, поэтому местные больницы постоянно переполнены пациентами с тепловыми ударами, сильным обезвоживанием и расстройствами здоровья.

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Местные власти пытаются противостоять кризису, разворачивая охлаждающие пункты, снабжая граждан пакетами для регидратации и приводя медицинские учреждения в повышенную готовность. Однако, как отмечает индийский климатолог Абхиант Тивари, проблема заключается не только в традиционной для региона жаре, а в ее стремительно растущей интенсивности, продолжительности и количестве людей, которые оказываются в зоне смертельного риска из-за глобальных изменений климата.

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