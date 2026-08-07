Кадровые ротации в условиях войны: что известно о новых громких назначениях (видео)

Рустем Умеров / © Владимир Зеленский

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На этой неделе был официально назначен секретарь СНБО — им стал бывший глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Его предшественник Рустем Умеров занял пост главы Службы внешней разведки. А заместителем главнокомандующего Михаила Драпатого стал Герой Украины бригадный генерал Сергей Собко.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Мацюцкой.

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От МВД до СНБО: путь Игоря Клименко и ситуация с Минобороны

С поста министра внутренних дел на должность секретаря СНБО — через потенциальное кресло министра обороны Украины. На этой неделе Игорь Клименко был официально назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Он возглавлял МВД с февраля 2023 года. Во время правительственных перестановок фамилия Клименко прозвучала в контексте Министерства обороны — после увольнения главы этого ведомства Михаила Федорова.

Однако в депутатских кулуарах появилась информация, что Игорь Клименко якобы отказывается от этой должности. Поэтому президент поручил исполнять обязанности министра обороны Евгению Хмаре — он является и.о. главы СБУ.

Приоритеты СНБО в преддверии зимы

Владимир Зеленский представил Клименко коллективу СНБО и провел заседание совета. Основные приоритеты — особенно на зимний период — это бомбоубежища и укрытия, наращивание противоракетного потенциала и усиление защиты критически важной инфраструктуры.

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«Поэтому зимой мы, безусловно, будем бороться. Бороться каждый на своей позиции, и я очень рассчитываю, что Игорь Клименко вместе с нашими институтами и Силами безопасности и обороны нашего государства, вместе с нашими правительственными чиновниками будет координировать эту работу», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Назначение Рустема Умерова в СВРУ и назначение в ВСУ

Сам Игорь Клименко поблагодарил своего предшественника за работу на посту секретаря СНБО и отметил, что будет продолжать его наработки.

Самого же Рустема Умерова на этой неделе назначили новым главой Службы внешней разведки. Умеров вообще на протяжении всего периода полномасштабного вторжения сменял ряд должностей, но всегда оставался в составе государственной команды:

Народный депутат Украины;

Глава Фонда государственного имущества Украины;

Переговорщик от Украины, участвовавший в обмене военнопленными;

Министр обороны Украины;

Секретарь СНБО Украины.

Также кадровые изменения произошли и в руководстве Вооруженных сил Украины: заместителем главнокомандующего Михаила Драпатого стал Герой Украины бригадный генерал Сергей Собко.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Угроза «КИНДЖАЛОВ»! Кадровые ПЕРЕСТАНОВКИ! Новая должность УМЕРОВА! | ТСН 18:00 7 августа

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