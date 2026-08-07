Одесская область стала лидером по жалобам на ТЦК: Лубинец опубликовал жесткое видео и шокировал заявлением

Военные ТЦК / © Цензор.нет

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Одесская область занимает первое место в Украине по количеству обращений граждан в связи с возможными незаконными действиями сотрудников ТЦК. С начала 2026 года в Офис омбудсмена уже поступило 453 обращения именно из этого региона.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, опубликовав в качестве примера нарушений резонансное видео из Одессы, на котором 19-летнего юношу пытаются силой вытащить из такси с применением перцового газа люди в военной форме, скрывающие свои лица.

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Омбудсмен отметил, что этот случай стал лишь одним из нескольких громких инцидентов, произошедших в последнее время в Одесской области.

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Среди них он также упомянул видео с силовым задержанием мужчины посреди улицы, после чего тот оказался в реанимации, а также историю человека с инвалидностью II группы, который смог восстановить свои права только после обращения в суд.

«Вместо цивилизованной организации мобилизационных процессов общество ежедневно видит кадры, которые шокируют своей жестокостью и шаг за шагом подрывают доверие», — заявил он.

Лубинец подчеркнул, что опубликованные в Интернете видеозаписи могут представлять собой лишь незначительную часть реальной картины.

«Представьте себе реальные масштабы: это лишь то, что попало в объектив камер. Представьте, сколько подобных историй ежедневно остаются за кадром», — отметил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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По его мнению, накопившиеся за годы проблемы уже представляют угрозу не только для прав человека, но и для безопасности государства, поскольку вызывают все более сильную социальную напряженность.

Отдельно омбудсман высказался по поводу использования балаклав и отсутствия опознавательных знаков во время проведения мобилизационных мероприятий.

«Скрытие лиц, балаклавы и отсутствие опознавательных знаков во время мобилизационных мероприятий должны быть немедленно запрещены!» — подчеркнул он.

Лубинец подчеркнул, что мобилизация в условиях войны крайне необходима для государства, однако она должна осуществляться исключительно в рамках закона и с уважением к человеческому достоинству.

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«Если человек готов к диалогу, он не должен сталкиваться в ответ со слезоточивым газом, балаклавами, ударами ногами или иным насилием», — заявил он.

В заключение Дмитрий Лубинец подчеркнул, что стране необходимы системные изменения для восстановления доверия граждан к государственным институтам.

Напомним, в Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на нашумевшее видео, на котором мужчина в военной форме и балаклаве жестоко избивает ногами 19-летнего юношу и женщину. В военкомате утверждают, что их военнослужащие не причастны к инциденту.

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